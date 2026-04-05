Catedral Metropolitana promove almoço especial de Páscoa para pessoas em situação de ruaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Com a participação de cerca de 130 voluntários, a ação começou desde o início da quaresma, segundo Wagner. De acordo com o coordenador, a realização do projeto só é possível graças aos parceiros e doadores, como a Tilápias Mangaratiba, que forneceu o peixe para as refeições.
Com tilápia frita, purê de batata, arroz e banana da terra no cardápio, as pessoas em situação de rua puderam fazer a refeição na catedral. Para Sidney Fernando, o apoio é fundamental.
“É muito bom esse apoio da catedral e evento que ajuda a gente, que vive em situação de rua, essa situação difícil. Fico muito grato. A comida está ótima, uma delícia. A catedral sempre nos apoia, sempre nos apoiou. Esse almoço está maravilhoso, abençoado”, relatou.
Lucélio Tancredo também foi outro que se deliciou com a refeição. “Essa ação é muito importante para os mais necessitados, menos favorecidos que estão passando necessidade na rua. Só a igreja faz alguma coisa pela gente. O rango está uma delícia, supimpa, uma maravilha”, disse.
Além do almoço especial de Páscoa, a população em situação de rua também recebeu um café da manhã no início do dia e caixas de bombom. Durante a manhã, a Catedral Metropolitana celebrou a tradicional missa de Páscoa, presidida pelo cardeal Orani João Tempesta.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.