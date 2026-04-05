Catedral Metropolitana promove almoço especial de Páscoa para pessoas em situação de rua - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Catedral Metropolitana promove almoço especial de Páscoa para pessoas em situação de ruaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/04/2026 14:45

Rio - A Catedral Metropolitana de São Sebastião, na Avenida República do Chile, no Centro, promoveu neste domingo (5) de Páscoa um almoço especial para pessoas que vivem em situação de rua. No estacionamento da igreja, que foi transformado em um grande refeitório, moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade social receberam as refeições.

fotogaleria

A O DIA, Wagner Ramos, coordenador de projetos da catedral, e membro da organização da ação, contou que, ao total, foram distribuídas 1.100 refeições. “Muito mais do que a distribuição da alimentação, do chocolate, de um kit que a gente dá para eles de presente, é trazer para o sentido dessa data, a ressurreição de Cristo, o mistério da ressurreição, da Páscoa de fato. E também esse alívio imediato para quem está com fome, com sede”, afirmou.



Com a participação de cerca de 130 voluntários, a ação começou desde o início da quaresma, segundo Wagner. De acordo com o coordenador, a realização do projeto só é possível graças aos parceiros e doadores, como a Tilápias Mangaratiba, que forneceu o peixe para as refeições.



Com tilápia frita, purê de batata, arroz e banana da terra no cardápio, as pessoas em situação de rua puderam fazer a refeição na catedral. Para Sidney Fernando, o apoio é fundamental.



“É muito bom esse apoio da catedral e evento que ajuda a gente, que vive em situação de rua, essa situação difícil. Fico muito grato. A comida está ótima, uma delícia. A catedral sempre nos apoia, sempre nos apoiou. Esse almoço está maravilhoso, abençoado”, relatou.



Lucélio Tancredo também foi outro que se deliciou com a refeição. “Essa ação é muito importante para os mais necessitados, menos favorecidos que estão passando necessidade na rua. Só a igreja faz alguma coisa pela gente. O rango está uma delícia, supimpa, uma maravilha”, disse.



Além do almoço especial de Páscoa, a população em situação de rua também recebeu um café da manhã no início do dia e caixas de bombom. Durante a manhã, a Catedral Metropolitana celebrou a tradicional missa de Páscoa, presidida pelo cardeal Orani João Tempesta.