Professores estaduais e municipais farão paralisação de 24 horas - Divulgação / Sepe

Professores estaduais e municipais farão paralisação de 24 horasDivulgação / Sepe

Publicado 05/04/2026 15:54

Rio - Professores estaduais e municipais vão fazer uma paralisação de 24 horas na próxima quinta-feira (9). De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe), a interrupção será marcada por atos no Centro do Rio.

A categoria luta por recomposição salarial e implementação do Piso Nacional do Magistério e do piso dos funcionários, entre outras. Os professores estaduais farão uma assembleia geral na própria quinta-feira, no Clube de Engenharia, localizado no Edifício Edison Passos, na Avenida Rio Branco, número 124, Centro do Rio, às 10h.

Após a reunião, os profissionais farão um ato de protesto em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Já os professores municipais, farão uma assembleia/Ato (agitativa) na Cinelândia, às 14h, com ato às 15h. Estudo do Sepe-DIEESE aponta que a perda salarial da categoria, de 1º de março de 2019 a 31 de dezembro de 2025, alcançou a marca de 19,40%.

Segundo o Sepe-DIEESE, para que os salários dos profissionais das escolas estaduais, em 1º de fevereiro de 2026, retornassem ao mesmo poder de compra de 1º de julho de 2014, o reajuste necessário sobre os salários de seria de 55,96% pelo INPC-IBGE e de 56,74%, de acordo com o IPCA-IBGE.