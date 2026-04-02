Criança morreu pouco depois de dar entrada na UPA Madureira - Divulgação/SMS/Beth Santos

Criança morreu pouco depois de dar entrada na UPA MadureiraDivulgação/SMS/Beth Santos

Publicado 02/04/2026 20:31

Rio – Uma criança de 1 ano morreu após dar entrada na UPA Madureira, na Zona Norte, com sinais de violência na tarde desta quinta-feira (2). Devido às evidências, a coordenação da unidade acionou a Polícia Militar.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a paciente chegou já com quadro de parada cardiorespiratória e não resistiu. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).