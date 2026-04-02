Criança morreu pouco depois de dar entrada na UPA MadureiraDivulgação/SMS/Beth Santos
Criança de 1 ano morre após dar entrada na UPA Madureira com sinais de violência
Quadro era de parada cardiorrespiratória na chegada à unidade
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