Núcleos de chuva se deslocaram, ontem, em direção à Baía de Guanabara e ao Maciço da Tijuca - Divulgação/COR-Rio

Núcleos de chuva se deslocaram, ontem, em direção à Baía de Guanabara e ao Maciço da TijucaDivulgação/COR-Rio

Publicado 02/04/2026 18:06

Rio - Uma forte chuva, acompanhada de raios e trovões, atingiu algumas regiões do Rio no fim da tarde desta quinta-feira (2). Em um período de uma hora, o volume acumulado chegou a 28,8 mm em Anchieta, 21,2 mm em Madureira, na Zona Norte, e 17,6 mm em Bangu, na Zona Oeste. Também choveu forte em Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Veja vídeos:

Caiu um temporal no Rio, 10, 15 de chuva ininterrupta https://t.co/a500E28XKV pic.twitter.com/VdHTwTnYb9 — Filipe Souza (@ofilipesouza1) April 2, 2026

Rio de Janeiro sob pancadas fortes de chuva neste fim de tarde. Raios frequentes e trovões tomam conta da cidade maravilhosa. A previsão indica continuidade de instabilidade, com possibilidade de volumes significativos em curto espaço de tempo.#chuva #rj #riodejaneiro pic.twitter.com/3d7iDp2R6B — Raquel Cunha (@souraquelcunha) April 2, 2026

Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 17h45 e 18h, houve registro de chuva muito forte nas estações:



- São Cristóvão (25,6 mm)

- Saúde (17,4 mm)

- Grajaú (16,2 mm)



No mesmo período, houve registro de chuva forte nas estações:



- Est. Grajaú/Jacarepaguá (11,8 mm)

- Alto da Boa Vista (9,6 mm)

- Tijuca/Muda (7,2 mm)

- Tijuca (7,2 mm)

Devido ao grande acumulado, diversos bairros do Rio apresentaram pontos de alagamentos. Às 18h, as pistas da Ponte Rio-Niterói, em ambos os sentidos, ficaram interditadas para comboio com veículos da EcoVias, para a segurança dos motoristas devido a ventos fortes na rodovia.

Núcleos de chuva atuaram nas Zonas Oeste e Norte, com deslocamento em direção à Baía de Guanabara e Maciço da Tijuca. A previsão para esta noite é de pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento forte no município.

Nas redes sociais, moradores comentaram sobre a mudança brusca no tempo. "Parece que já é noite no Rio de Janeiro com essas nuvens, de tanta chuva que vem”, escreveu um perfil por volta das 17h30. "O Rio de Janeiro está se acabando em chuva, que loucura", comentou outro.

Trens ficam paralisados



Devido ao forte temporal, os trens da SuperVia chegaram a ficar paralisados no fim da tarde. A circulação foi afetada já que o sistema de energia foi impactado.

As estações Vila Militar, Magalhães Bastos, Realengo, Padre Miguel e Guilherme da Silveira ficaram temporariamente fechadas. O trecho entre Bangu e Santa Cruz funcionou sem interrupções.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostra como ficou a estação e o terminal de Deodoro com o temporal. Passageiros tentaram se esconder atrás de paredes e pilastras, já que o vento forte e a chuva invadiram o local. Alguns trens ficaram parados no meio do caminho e passageiros saíram das composições e andaram pela linha até as estações mais próximas. Por causa da interrupção na operação, a estação ficou lotada.

Veja vídeos: