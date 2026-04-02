Celulares foram avaliados em um valor total estimado de aproximadamente R$ 500 mil - Divulgação/RFB

Celulares foram avaliados em um valor total estimado de aproximadamente R$ 500 milDivulgação/RFB

Publicado 02/04/2026 18:55

Rio – Ao todo, 65 celulares de origem ilícita foram apreendidos, nesta quarta-feira (2), em um Centro de Distribuição dos Correios no Rio de Janeiro – não há informações sobre o endereço do local. Uma análise preliminar da Receita Federal, responsável pelo confisco, apontou que os aparelhos eram fruto de roubo.

Ainda de acordo com a Receita, os celulares, que tinham o estado da Bahia como destino, estavam divididos em 35 encomendas. Como se tratava de aparelhos roubados, ficou caracterizada tentativa de circulação e comercialização de produtos ilícitos por meio do serviço postal. Remetentes e destinatários ainda são apurados.

Com um valor total estimado em aproximadamente R$ 500 mil, os dispositivos "serão submetidos aos procedimentos legais cabíveis", informou a Receita.