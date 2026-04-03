Publicado 03/04/2026 00:00

Os EUA classificam Pix, regulação digital e a “taxa das blusinhas” como barreiras comerciais brasileiras. A leitura indica como medidas domésticas passam a ser interpretadas como entraves no comércio internacional — e colocam tecnologia, tributação e consumo no centro das negociações econômicas.

O Senado aprovou a guarda compartilhada de animais de estimação em casos de divórcio. A medida reconhece o papel afetivo dos pets nas relações familiares e ajusta a legislação a uma realidade em que vínculos não se limitam mais às pessoas.