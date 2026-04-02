Foi cumprido mandado de prisão em desfavor de Marcio Machado Mattos, vulgo "CALABRESO"Divulgação/ PCRJ
De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 13 de fevereiro deste ano. A vítima, Patrick Lopes Vieira, foi morta por espancamento. As apurações indicam que o suspeito teria conduzido Patrick até uma emboscada, onde foi submetido ao "tribunal" e agredido até a morte.
As investigações levaram os agentes da DHNSG a localizar o acusado no bairro Tribobó, também em São Gonçalo, onde o mandado de prisão foi cumprido.
Márcio foi encaminhado à delegacia de Homicídios para os procedimentos legais e, posteriormente, transferido ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento para identificar e capturar outros possíveis envolvidos no crime.
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