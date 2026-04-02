Foi cumprido mandado de prisão em desfavor de Marcio Machado Mattos, vulgo "CALABRESO" - Divulgação/ PCRJ

Foi cumprido mandado de prisão em desfavor de Marcio Machado Mattos, vulgo "CALABRESO"Divulgação/ PCRJ

Publicado 02/04/2026 19:08 | Atualizado 02/04/2026 19:09

Márcio Machado Mattos, conhecido como Calabreso, acusado de envolvimento em um homicídio ligado ao tribunal do tráfico na comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi preso nesta quarta-feira (1º) por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).



De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 13 de fevereiro deste ano. A vítima, Patrick Lopes Vieira, foi morta por espancamento. As apurações indicam que o suspeito teria conduzido Patrick até uma emboscada, onde foi submetido ao "tribunal" e agredido até a morte.



As investigações levaram os agentes da DHNSG a localizar o acusado no bairro Tribobó, também em São Gonçalo, onde o mandado de prisão foi cumprido.



Márcio foi encaminhado à delegacia de Homicídios para os procedimentos legais e, posteriormente, transferido ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento para identificar e capturar outros possíveis envolvidos no crime.