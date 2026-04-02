Material apreendido pelos policiais - Reprodução/WhatsApp

Material apreendido pelos policiaisReprodução/WhatsApp

Publicado 02/04/2026 17:24

Rio – Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar revelou em que nível está audácia dos criminosos no estado do Rio de Janeiro. Cinco suspeitos foram detidos em flagrante dentro de uma igreja em Petrópolis, na Região Serrana, transformada em um ponto de venda de drogas. As prisões ocorreram na terça-feira (31).

De acordo com a PM, equipes do setor de inteligência do 26º BPM (Petrópolis) receberam informações dando conta de que um casal, de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, havia invadido a capela, localizada no bairro Duarte da Silveira, para usá-la como boca de fumo.

Com o grupo, os agentes apreenderam materiais entorpecentes e para endolação, dois celulares, um animal silvestre e folhas com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à 105ª DP (Petrópolis).