Carro ficou preso debaixo de uma árvore na Rua Augusto Severo, na Glória - Reprodução/Redes sociais

Carro ficou preso debaixo de uma árvore na Rua Augusto Severo, na GlóriaReprodução/Redes sociais

Publicado 02/04/2026 22:51 | Atualizado 02/04/2026 22:54

Rio - Uma árvore caiu sobre um carro, no fim da noite desta quinta-feira (2), na Glória, zona central do Rio, durante o forte temporal que castigou a cidade . O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o trabalho de resgate. O estado de saúde da vítima não foi informado.

O Centro de Operações Rio (COR-Rio) registrou mais de 20 quedas de árvore na cidade durante a tempestade. Na maioria dos casos, a Light também teve de ser acionada para auxiliar no trabalho de retirada, já que a fiação elétrica foi atingida.

Trens ficam paralisados

Devido ao forte temporal, os trens da SuperVia chegaram a ficar paralisados no fim da tarde. Por volta das 21h, a circulação continuava afetada por causa de problemas na rede elétrica. As estações Vila Militar, Magalhães Bastos, Realengo, Padre Miguel e Guilherme da Silveira ficaram temporariamente fechadas. O trecho entre Bangu e Santa Cruz permaneceu em funcionamento.

