MPF não recebeu do governo estadual os laudos das mortes na operação nos complexos da Penha e do Alemão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

MPF não recebeu do governo estadual os laudos das mortes na operação nos complexos da Penha e do AlemãoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/04/2026 17:54

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acesso aos laudos necroscópicos dos mortos durante a Operação Contenção, deflagrada em outubro do ano passado nos complexos da Penha e do Alemão.



A operação foi deflagrada pelas polícias Civil e Militar e terminou com a morte de 118 pessoas que seriam ligadas à organização criminosa Comando Vermelho (CV), além de quatro policiais. O MPF afirmou que solicitou o acesso a informações do caso, mas o órgão não obteve resposta das autoridades estaduais.



Segundo o MPF, há 'obstáculos' para acesso aos laudos também pelos familiares, Defensoria Pública, organizações da sociedade civil e das próprias instituições de Justiça.



“Essa atuação, contrária aos padrões internacionais de proteção às vítimas de violência policial, simboliza revitimização e mais uma violação de direito”, alegou o Ministério Público Federal.



PF

No mês passado, Moraes determinou que o governo do Rio de Janeiro envie à Polícia Federal (PF) as imagens capturadas durante a operação. A corporação será responsável pela perícia do material.



A decisão do ministro foi tomada no processo conhecido como ADPF das Favelas - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635. Na ação, a Corte já determinou diversas medidas para redução da letalidade durante operações em comunidades do Rio de Janeiro.

