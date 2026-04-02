Câmera de segurança flagrou assalto em rua no Catete, na Zona Sul do Rio - Reprodução/Redes sociais

Câmera de segurança flagrou assalto em rua no Catete, na Zona Sul do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 02/04/2026 17:32

Rio - Bandidos armados roubaram uma moto na Rua Corrêa Dutra, no Catete, Zona Sul do Rio, e chegaram a correr atrás do motociclista para pegar o capacete da vítima. O crime aconteceu por volta das 7h de quarta-feira (1º), e toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens, é possível ver dois criminosos em uma moto, ambos usando capacete, desviando para a calçada, onde estava a vítima. Eles anunciam o assalto, e o homem desce rapidamente do veículo e corre para o meio da rua. Mesmo deixando a moto para trás, um dos assaltantes não se deu por satisfeito e correu atrás da vítima.



Os dois entram em uma breve luta corporal, e o criminoso aparece segundos depois com o capacete que estava com o motociclista.



Assista ao vídeo:

Operação Bandido Presente no Catete. pic.twitter.com/njDSKl6Kyn — CARIOCA TV (@CariocasTV) April 1, 2026

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 9ª DP (Catete). As investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.