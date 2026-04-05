Missa de Páscoa na Catedral na Catedral MetropolitanaDivulgação/Juliana Abrantes

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Ana Fernanda Freire
Rio - Missas em igrejas do Rio marcam a celebração do Domingo de Páscoa, data que representa a ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos. Na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro, fiéis lotaram a igreja. Momentos antes, pessoas em situações de vulnerabilidade social foram acolhidas com um café da manhã e, posteriormente, também receberam almoço.
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Almoço de Páscoa de Catedral Metropolitana - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Almoço de Páscoa de Catedral Metropolitana - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Almoço de Páscoa de Catedral Metropolitana - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Almoço de Páscoa de Catedral Metropolitana - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Missa de Páscoa na Catedral na Catedral Metropolitana - Divulgação/Juliana Abrantes
Missa de Páscoa na Catedral na Catedral Metropolitana - Divulgação/Juliana Abrantes
Missa na Paróquia Nossa Senhora de Copacabana teve início às 8h - Rede Social


Outros pontos, como o Santuário Cristo Redentor, contaram com missas às 11h e às 14h. Nas redes sociais, o Padre Omar fez um convite: "Hoje, Domingo de Páscoa, solenidade da Ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, venha aqui ao Cristo Redentor, ao nosso santuário, celebrar a Eucaristia. Você é nosso convidado".
Além das tradicionais celebrações, a Arquidiocese do Rio e o Consórcio Cristo, em parceria com a Tilápias Mangaratiba, realizaram um almoço de Páscoa na Catedral, destinado a cerca de mil pessoas em situação de rua.
A programação teve início às 7h, com a oferta de café da manhã, seguida da Santa Missa presidida pelo Arcebispo do Rio Cardeal Orani João Tempesta, e concelebrada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, e pelo pároco da Catedral, Cônego Cláudio dos Santos. 
Ao todo, foram disponibilizadas cerca de 1.100 refeições. A ação incluiu ainda a distribuição de caixas de bombons provenientes da campanha social “Páscoa Solidária 2026”.
A Paróquia Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul, também contou com celebrações às 8h, 10h, 12h, 16h, 17h30 e 19h. Ainda no primeiro horário, católicos lotaram o templo.
No Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte, as missas começaram às 7h. Os demais horários são 8h30, 11h30, 17h e 18h30.