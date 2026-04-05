Missa de Páscoa na Catedral na Catedral Metropolitana - Divulgação/Juliana Abrantes

Missa de Páscoa na Catedral na Catedral MetropolitanaDivulgação/Juliana Abrantes

Publicado 05/04/2026 09:00

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Outros pontos, como o Santuário Cristo Redentor, contaram com missas às 11h e às 14h. Nas redes sociais, o Padre Omar fez um convite: "Hoje, Domingo de Páscoa, solenidade da Ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, venha aqui ao Cristo Redentor, ao nosso santuário, celebrar a Eucaristia. Você é nosso convidado". Outros pontos, como o Santuário Cristo Redentor, contaram com missas às 11h e às 14h. Nas redes sociais, o Padre Omar fez um convite: "Hoje, Domingo de Páscoa, solenidade da Ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, venha aqui ao Cristo Redentor, ao nosso santuário, celebrar a Eucaristia. Você é nosso convidado".

Além das tradicionais celebrações, a Arquidiocese do Rio e o Consórcio Cristo, em parceria com a Tilápias Mangaratiba, realizaram um almoço de Páscoa na Catedral, destinado a cerca de mil pessoas em situação de rua.

A programação teve início às 7h, com a oferta de café da manhã, seguida da Santa Missa presidida pelo Arcebispo do Rio Cardeal Orani João Tempesta, e concelebrada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, e pelo pároco da Catedral, Cônego Cláudio dos Santos.

Ao todo, foram disponibilizadas cerca de 1.100 refeições. A ação incluiu ainda a distribuição de caixas de bombons provenientes da campanha social “Páscoa Solidária 2026”.

A Paróquia Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul, também contou com celebrações às 8h, 10h, 12h, 16h, 17h30 e 19h. Ainda no primeiro horário, católicos lotaram o templo.

No Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte, as missas começaram às 7h. Os demais horários são 8h30, 11h30, 17h e 18h30.