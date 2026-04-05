Cariocas aproveitaram dias de calor Praia do ArpoadorÉrica Martin/Agência O Dia
Rio retorna para o estágio 1 de calor; semana terá sol e chuva
Domingo de Páscoa será de tempo firme, mas passagem de frente fria muda a previsão para os próximos dias
Dia Mundial da Atividade Física é celebrado em 6 de abril
Especialistas explicam a importância da atividade física junto a uma alimentação adequada
Vídeo: jovem que sobreviveu à tentativa de feminicídio relata ataque com mais de 15 facadas
Alana Anísio Rosa, 20 anos, foi atacada dentro de casa em São Gonçalo; agressor, que não aceitava rejeição, está preso e aguarda julgamento
Carro desgovernado mata guarda municipal que voltava do plantão na Zona Oeste
Kelly Cristina Duffles Ribeiro, de 44 anos, era lotada na 5ª Inspetoria (Bangu) e foi atropelada neste domingo (5)
Homem é preso em flagrante por esfaquear outro em hortifruti na Tijuca
Vítima foi socorrida e encaminhada para uma UPA da região, neste domingo (5)
Mulher é presa por aplicar golpe do falso Pix em clínica de estética na Barra da Tijuca
Daniela Ribeiro Lopes foi detida em flagrante por estelionato neste sábado (4)
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