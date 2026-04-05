Cariocas aproveitaram dias de calor Praia do Arpoador - Érica Martin/Agência O Dia

Cariocas aproveitaram dias de calor Praia do ArpoadorÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 05/04/2026 10:01

Rio - Depois de dois dias de temperaturas altas , a cidade do Rio retornou para o nível 1 de calor às 23h59 deste sábado (4). Embora tenha tido a mudança de estágio, a Páscoa do carioca será com temperaturas na casa dos 30°C.

Neste domingo (5), o tempo será influenciado pelo deslocamento de uma frente fria no oceano. Embora o sol permaneça firme no período da manhã, a partir da tarde o céu começará a ficar mais nublado, com chances de chuva moderada a fraca. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 32°C e mínima de 19°C.

A segunda-feira (6) será influenciada pelo transporte de umidade do oceano em direção ao continente. A previsão é de céu predominantemente nublado com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em declínio. A máxima prevista é de 29°C e a mínima é de 20°C.

Na terça-feira (7), o céu deve continuar nublado por causa da atuação dos ventos úmidos, mas não há previsão de chuva. A temperatura ficará estável, com máxima de 30°C e mínima de 20°C.

Para a quarta-feira (8), está prevista a aproximação de uma frente fria que influenciará o tempo no fim do dia. Há previsão de pancadas de chuva a partir do fim da noite, com ventos moderados e pontualmente fortes. A temperatura, no entanto, entra em elevação, com máxima de 35°C e mínima de 21°C.

Na quinta-feira (9), a passagem da frente fria deixará o céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. Os ventos estarão moderados a pontualmente fortes e a temperatura volta a cair. A máxima prevista é de 29°C e a mínima, 18°C.