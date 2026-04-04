Altas temperaturas marcam o feriadão e atraem famílias ao Parque Madureira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Altas temperaturas marcam o feriadão e atraem famílias ao Parque MadureiraReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/04/2026 15:34 | Atualizado 04/04/2026 16:57

Rio - Com altas temperaturas previstas para todo o feriadão, cariocas buscaram refúgio no Parque Madureira, na Zona Norte, para se refrescar e aproveitar os dias de descanso. A reportagem de O DIA esteve, na tarde deste sábado (4), na área de lazer e observou dezenas de famílias com crianças nos espaços aquáticos do parque.

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O principal atrativo foi a "prainha" artificial, com cascatas e áreas de banho de água doce, mais conhecido como chuveirões, que funcionam como piscinas para aliviar o calor. O carioca Felipe Soares aproveitou o dia de sol ao lado da mulher e da filha. Ele contou que costuma frequentar o espaço para praticar atividades físicas, mas, neste sábado, optou por explorar outras áreas do parque.



"Está sendo bem legal aproveitar o dia de sol aqui no Parque Madureira. O espaço é muito bom, tem uma ótima área de lazer, bem organizado e agradável para passar o tempo. Hoje estou aqui com a minha filha. Eu já costumo frequentar o parque, mas geralmente venho mais para correr. É a primeira vez que estou aproveitando mesmo a área de lazer com ela, e está sendo uma experiência muito boa", disse.

O empresário Marcos Machado, de 30 anos, contou que costuma frequentar o parque sempre que pode. "É sempre um momento muito especial pra gente, porque em meio à correria do dia a dia, poder parar, respirar, ver nosso filho brincando e curtir esse tempo em família não tem preço. A gente costuma frequentar o parque sempre que pode, justamente por ser esse ambiente tão acolhedor, seguro e cheio de vida. Aqui a gente se reconecta, recarrega as energias e cria memórias que ficam pra sempre", disse.

Marcos e a mulher são donos da doceria "A deliciosa fábrica de doce", que fica no coração da Penha. Ele explica que devido à rotina intensa de trabalho, esses momentos com a família são valiosos. "Nossa rotina é bem intensa, então esses momentos em família acabam sendo ainda mais valiosos para nós. É daqui, inclusive, que muitas vezes vem a nossa inspiração pra continuar levando alegria e sabor para os nossos clientes. Aproveitar um dia de sol como hoje, em um lugar como esse, é um verdadeiro presente. É sobre isso: trabalho, dedicação, mas também saber valorizar o que realmente importa, a família", disse.



Rio em Calor 2



O município do Rio segue em Calor 2 neste sábado (4), em função da previsão ou registro de índices de calor — que combinam temperatura e umidade — entre 36ºC e 40ºC, por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais. O nível foi atingido na tarde desta sexta-feira (3).



Para esta tarde, segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade associadas ao calor podem provocar pancadas isoladas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios.