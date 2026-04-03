Moradores enfrentam transtornos após temporal em Marechal Hermes: 'Apavorante'

Rio - Moradores de Marechal Hermes, na Zona Norte, enfrentam transtornos após a queda de uma árvore e de um muro em meio ao forte temporal que atingiu a cidade na tarde de quinta-feira (2). Na manhã desta sexta, uma equipe do DIA esteve no local e constatou os estragos, além da falta de energia. Em um dos incidentes, um motorista que estava estacionado na Praça Montese foi surpreendido quando uma árvore desabou sobre o carro.



Na Rua Regente Lima e Silva, a casa do professor Márcio Brito, 68 anos, foi atingida. Ele conta que o acidente ocorreu pouco antes das 17h30, logo após ele chegar em casa com o filho.



"Dentro dos conformes, graças a Deus a gente está bem. Não sofremos nada, foram só danos materiais, mas quase que vira uma coisa mais séria. Foi por segundos, porque eu estava entrando em casa. Na verdade, eu entrei e subi a escada, tinha ido pegar meu filho na escola, quando eu subi a escada, o troço desabou tudo. E a gente já vem reclamando há muito tempo", explicou.



Márcio citou que o filho chegou a alertar sobre o perigo. Segundo ele, o estrondo da queda foi assustador.



"Ele saiu um pouquinho mais cedo, umas 17h10. A gente veio da escola e parece até que ele estava prevendo alguma coisa. Ele falou três vezes: ‘Pai, pai, vai cair a árvore’. Eu falei: ‘Que isso, filho? Nada, que isso, faz isso não’. Mas ele repetiu: ‘Pai, pai, vai cair a árvore’, chorando. Foi chegar em casa, eu entrar, começar a subir a escada ali, foi uma coisa apavorante. Parecia um avião supersônico passando. E fez assim: ‘Vrum!’. E desabou tudo aqui atrás de mim", relatou.



A árvore atingiu o telhado do professor e atingiu seu carro que estava na garagem. Ele revela que o Corpo de Bombeiros teve que retirar parte do entulho para que eles pudessem sair de dentro de casa.



"Se eu atraso um pouquinho a subir, já era. O carro ficou embaixo da garagem, caiu a árvore em cima, acabou com o carro, dando perda total. Eu botei na garagem, subi e desabou tudo. Quase que um pouquinho eu não vou embaixo, por questão de segundos. Caiu os telhados, você olha pra trás e a casa está toda quebrada lá em cima", disse.



Márcio segue sem energia por conta do incidente. Ele narrou que os Bombeiros tiveram que abrir caminho para que eles pudessem sair da residência. "O portão estava bloqueado, não podia nem sair de casa", acrescentou.



O professor explicou que nasceu e cresceu no bairro e que as árvores são centenárias. Ele reforçou ainda que já havia pedido à prefeitura para realizar os cortes.



"Veio um engenheiro florestal e falou: ‘A árvore está saudável, moço! Não pode ser retirada’. Mas o que é saudável? Agora vimos o tronco ali podre por dentro. Já caiu uma, daqui a pouco vai cair a outra, porque essa, ela segurou toda a rajada de vento sozinha, não deixou passar muito vento pra outra. Agora ela vai ficar desguarnecida, o próximo vento que vier vai levar ela, que já tá inclinada 30% para rua. Se cair, bate na na casa lá da frente. Marechal está abandonado", finalizou.



Casa atingida por muro de obra de igreja



No mesmo bairro, na Rua Engenheiro Emílio Baumgart, a casa da moradora Rose Melo foi atingida por um muro de uma igreja em obra.



Ao DIA, emocionada e visivelmente abalada, ela revelou estar traumatizada com o acidente. "Destruiu o telhado todo, a estrutura da casa está com rachadura também. Essa obra já acontecia aqui há bastante tempo e essa já é a segunda obra. Eu estava em casa como meu filho quando veio tudo abaixo, foi um efeito dominó, caiu tudo dentro da minha casa, foi aterrorizante", disse.



Rose explicou que a Defesa Civil esteve no local e interditou o corredor da residência. "Eles falaram que é pra gente falar com o responsável pela obra! Foi horrível, estou traumatizada", frisou.



Marcos Alves de Noronha, proprietário da residência, comentou que chegou a comentar com os responsáveis da obra sobre possíveis riscos.



"Desde o início desconfiamos que as paredes eram muito altas e sem coluna firme de concreto, com sapata, e avisamos para ele que a gente estava com medo e que isso poderia acarretar em algum acidente grave. No dia de ontem, aquela chuva forte com vento, foi o que aconteceu. O que era inevitável. A estrutura não aguentou, cedeu tudo, mas só que boa parte caiu na minha casa, afetando a estrutura, a parte das portas, está tudo rangendo, rachadura nas paredes. Então, o dano foi gigante", reforçou.



O engenheiro responsável pela obra, Igor Mendonça, 45 anos, revelou que o caso se deu devido a força atípica do vento.



"A gente estava no meio do travamento e teve esse vendaval e a parede veio a colapsar. A parede foi calculada de acordo com a alvenaria estrutural, das normas, e o cálculo de vento. A carga de vento utilizada para o projeto foi de 90 km/h e pelo que eu tenho visto noticiado aqui, houve várias árvores que caíram pela raiz, ou seja, o vento passou de 100km", disse.



Igor explicou que não há mais riscos e que irão resolver as questões dos danos materiais da vizinha.



"Todas vieram abaixo já, as paredes da frente fundos e laterais. Tem apenas uma outra interna, mas ela está estável. Iremos fazer uma análise melhor junto a Defesa Civil, mas graças a Deus ninguém se machucou. Graças a Deus que ninguém se machucou, os danos materiais vamos resolver", reforçou.



O pastor da igreja, Matheus Pessoa, frisou ainda que a obra está legalizada e que os danos à vizinha serão sanados. "O que eu poderia fazer a princípio já estou fazendo, acionei a Defesa Civil e a gente vai fazer tudo correto, dentro da lei para sanar os danos", explicou.



Em um comunicado, a igreja deu mais detalhes sobre o ocorrido: "Graças a Deus, não houve fatalidades nem vítimas, apenas danos materiais, que já estão sendo reparados junto aos terceiros envolvidos, especialmente nosso vizinho. Informamos também que as autoridades da Defesa Civil já estiveram no local e forneceram as orientações necessárias".

Carro atingido por árvore com motorista dentro



O técnico de informática Lucas Max, 27 anos, estava dentro do carro quando foi atingido por uma árvore na Praça Montese, em Marechal Hermes.



"Eu trabalho rodando de carro, consertando computadores. Estava fugindo do trânsito do Rio também. Parei aqui que eu estava totalmente sem bateria, fui a uma loja aqui perto para comprar um carregador de carro e comer um salgado. Quando eu estava prestes a sair, fui testar o carregador e vi o estrondo, e aí o teto afundou. Eu estava dentro do carro, foi um baita susto, eu estava quase saindo, mas eu saí leso, só com uns pequenos arranhões de vidro", contou.



Lucas disse que por sorte a prova do veículo não travou e ele conseguiu sair. "Fui correndo buscar abrigo numa farmácia ali. Foi um baita susto, fiquei muito em choque. Até eu consegui algum lugar que estava sem luz, pra dar uma carga no celular, falar com meus parentes, com minha esposa e pedir um Uber pra ir pra casa. Mas foi um desespero! Graças a Deus eu estava sozinho, eu tenho uma filha autista que sempre levo pra terapia, não sei o que vou fazer", disse.

O que dizem os órgãos competentes?

Procurada, a Comlurb informou que montou uma força tarefa em Marechal Hermes e está atuando com diversas equipes. A previsão de conclusão dos serviços é entre sexta (3) à noite e sábado (4) até 12h.



"A Comlurb ressalta que mesmo uma árvore saudável, sem indicação de manejos, tem possibilidade de queda com ventos fortes como os de ontem (2), com registros acima de 70km/h", explicou em comunicado.

Já a Defesa Civil Municipal ressaltou que foi acionada para realizar uma vistoria por queda de estrutura em uma igreja localizada na Rua Engenheiro Emílio Baumgart, número 25, em Marechal Hermes. Equipes vão ao local para verificar a situação do imóvel.

Em nota, a Light esclareceu que todos esses pontos estão com equipes da Light designadas para atuar no local. Apesar disso, não deu previsão para conclusão do serviço.

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