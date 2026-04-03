Lagoa Rodrigo de Freitas está entre os locais que serão beneficiados com os projetos - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Lagoa Rodrigo de Freitas está entre os locais que serão beneficiados com os projetosMarcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 03/04/2026 11:37

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quinta-feira (2), a seleção de 10 projetos de inovação que serão testados em diferentes regiões da cidade, com foco em áreas das zonas Norte e Oeste e na região de Jacarepaguá.

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As iniciativas fazem parte da terceira edição do programa Sandbox.Rio e envolvem soluções nas áreas de saúde, sustentabilidade, mobilidade e cidades inteligentes. Segundo a administração municipal, a maior parte dos projetos prevê atuação em comunidades.



Entre os selecionados estão propostas como um sistema para localizar crianças perdidas em praias, bicicletas aquáticas para coleta de lixo na Lagoa Rodrigo de Freitas e uma plataforma de logística voltada para ampliar o acesso a serviços em áreas periféricas.



De acordo com a prefeitura, 58 projetos foram inscritos nesta edição, e mais da metade das iniciativas selecionadas terá período de testes de até 12 meses. Durante esse tempo, as soluções serão acompanhadas por órgãos municipais, que também terão acesso aos dados gerados.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, afirmou que a iniciativa busca incentivar soluções para problemas do cotidiano. "Não estamos apenas testando tecnologia, estamos buscando soluções para desafios reais do dia a dia do carioca", disse.



Já a subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios, Carina Quirino, destacou o foco em áreas periféricas. "A inovação não pode ser uma literatura só de algumas áreas. A ideia é que a gente possa fazer os novos projetos para áreas periféricas", afirmou.



Ainda segundo o município, as empresas responsáveis pelos projetos deverão compartilhar informações com a administração, que poderá utilizar os dados para embasar políticas públicas e eventuais regulamentações.



Além dos projetos, a Empresa Municipal de Informática (IplanRio) apresentou uma plataforma de inteligência artificial chamada Rio 3 Open, com acesso gratuito e aberto ao público. A ferramenta permite uso, modificação e distribuição sem restrições, segundo a prefeitura.



O programa Sandbox.Rio já havia sido utilizado em iniciativas anteriores, como a regulamentação do uso de patinetes elétricos na cidade, baseada em dados coletados durante testes. As iniciativas fazem parte da terceira edição do programa Sandbox.Rio e envolvem soluções nas áreas de saúde, sustentabilidade, mobilidade e cidades inteligentes. Segundo a administração municipal, a maior parte dos projetos prevê atuação em comunidades.Entre os selecionados estão propostas como um sistema para localizar crianças perdidas em praias, bicicletas aquáticas para coleta de lixo na Lagoa Rodrigo de Freitas e uma plataforma de logística voltada para ampliar o acesso a serviços em áreas periféricas.De acordo com a prefeitura, 58 projetos foram inscritos nesta edição, e mais da metade das iniciativas selecionadas terá período de testes de até 12 meses. Durante esse tempo, as soluções serão acompanhadas por órgãos municipais, que também terão acesso aos dados gerados.O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, afirmou que a iniciativa busca incentivar soluções para problemas do cotidiano. "Não estamos apenas testando tecnologia, estamos buscando soluções para desafios reais do dia a dia do carioca", disse.Já a subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios, Carina Quirino, destacou o foco em áreas periféricas. "A inovação não pode ser uma literatura só de algumas áreas. A ideia é que a gente possa fazer os novos projetos para áreas periféricas", afirmou.Ainda segundo o município, as empresas responsáveis pelos projetos deverão compartilhar informações com a administração, que poderá utilizar os dados para embasar políticas públicas e eventuais regulamentações.Além dos projetos, a Empresa Municipal de Informática (IplanRio) apresentou uma plataforma de inteligência artificial chamada Rio 3 Open, com acesso gratuito e aberto ao público. A ferramenta permite uso, modificação e distribuição sem restrições, segundo a prefeitura.O programa Sandbox.Rio já havia sido utilizado em iniciativas anteriores, como a regulamentação do uso de patinetes elétricos na cidade, baseada em dados coletados durante testes.

Conheça os 10 projetos selecionados no Sandbox



Saúde e Segurança Pública



Aerolabs (Drone de resgate em praia): drone que utiliza visão computacional para identificar vítimas de afogamento nas praias e lançar botes de salvamento automaticamente, apoiando o trabalho dos salva-vidas.



Criança Protegida (Tooda): Sistema de segurança preventiva para praias utilizando pulseiras com QR Code integradas a uma rede digital de barraqueiros e Guarda Municipal, visando reduzir o tempo de localização de crianças perdidas.



Motofog (Fumajet): Motocicletas equipadas com sistema dual de nebulização e IA para combate ao mosquito da dengue e outros vetores em vielas e áreas de difícil acesso na Zona Norte.



Coldlog: Solução logística para transporte de insumos termossensíveis (como vacinas e insulina) utilizando motocicletas elétricas com módulos refrigerados e rastreabilidade em tempo real.



Sustentabilidade



BiClean (BDM): Bicicletas aquáticas elétricas para coleta de resíduos flutuantes e microplásticos na Lagoa Rodrigo de Freitas inicialmente, combinando limpeza urbana, lazer e educação ambiental.



HRIOS: Estação flutuante autônoma com inteligência artificial para coleta de resíduos e monitoramento contínuo da qualidade da água em rios e afluentes.



Bettair: Rede de sensores de baixo custo instalada em mobiliário urbano para monitoramento da qualidade do ar e níveis de ruído, gerando dados para políticas ambientais.



Logística e cidades inteligentes



naPorta: Logtech que democratiza o acesso ao e-commerce em áreas periféricas, comunidades e regiões em desenvolvimento. Com o apoio do Google, a empresa busca expandir o “CEP Digital” e, em parceria com o Sandbox.Rio, integrar essa tecnologia a serviços públicos de saúde e assistência social, facilitando a localização e o atendimento de pessoas assistidas.



Rio Eletrohub Rio (Recar): Primeiro hub de recarga multimodal da Recar em via pública que integra carregadores ultrarrápidos para carros e estação para bicicletas elétricas e troca de baterias, alimentado por energia solar.



Área de Revitalização Econômica (Aliança Cidade): Modelo de gestão urbana onde a iniciativa privada, autorizada pelo poder público, promove melhorias e zeladoria em áreas específicas para atrair comércio e investimentos locais.