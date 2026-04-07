Guarda Municipal reforçou a fiscalização para impedir que ciclistas e pedestres acessem a área interditada - Reprodução

Guarda Municipal reforçou a fiscalização para impedir que ciclistas e pedestres acessem a área interditadaReprodução

Publicado 07/04/2026 17:17 | Atualizado 07/04/2026 18:17

Rio - A Ciclovia Tim Maia foi fechada preventivamente na tarde desta terça-feira (7), no trecho entre São Conrado e a passarela metálica do Vidigal. Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) a medida foi tomada após o registro de ondas atingindo 2 metros de altura, o que aciona o protocolo de segurança para evitar acidentes na via.

Ainda de acordo com o COR, a interdição é exclusiva para a ciclovia e não interfere no funcionamento da Avenida Niemeyer, que continua com o tráfego fluindo sem problemas entre o Leblon e São Conrado. Para garantir a segurança de quem circula pelo local, a prefeitura acionou alarmes sonoros e colocou painéis de mensagens luminosas ao longo do trecho.