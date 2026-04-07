Guarda Municipal reforçou a fiscalização para impedir que ciclistas e pedestres acessem a área interditadaReprodução

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Rio - A Ciclovia Tim Maia foi fechada preventivamente na tarde desta terça-feira (7), no trecho entre São Conrado e a passarela metálica do Vidigal. Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) a medida foi tomada após o registro de ondas atingindo 2 metros de altura, o que aciona o protocolo de segurança para evitar acidentes na via.
Ainda de acordo com o COR, a interdição é exclusiva para a ciclovia e não interfere no funcionamento da Avenida Niemeyer, que continua com o tráfego fluindo sem problemas entre o Leblon e São Conrado. Para garantir a segurança de quem circula pelo local, a prefeitura acionou alarmes sonoros e colocou painéis de mensagens luminosas ao longo do trecho.
Além do fechamento das cancelas, equipes da Guarda Municipal reforçaram a fiscalização para impedir que ciclistas e pedestres acessem a área interditada. A previsão do Alerta Rio indica que, após o calor intenso, nesta quarta-feira (8) a temperatura deve despencar, trazendo chuva moderada a forte e ventos intensos para o final da semana. A via só será liberada quando o mar apresentar condições seguras de navegação e as ondas baixarem dos limites estabelecidos pelo protocolo.