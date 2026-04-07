Guarda Municipal reforçou a fiscalização para impedir que ciclistas e pedestres acessem a área interditadaReprodução
Ondas atingem 2 metros e ciclovia Tim Maia é interditada
Medida foi tomada por questões de segurança para evitar acidentes no trecho entre São Conrado e a passarela metálica do Vidigal
Mensagens mostram PMs negociando armas com chefes do tráfico no Rio
Uma das conversas interceptadas pela Polícia Federal mostra um policial do 41º BPM (Irajá) falando com criminosos da comunidade do Az de Ouro, em Anchieta
Ministério da Saúde inaugura Memorial da Pandemia, em homenagem às vítimas da covid-19, no Rio
Instalação do espaço marca a reabertura Centro Cultural da pasta, localizado na Praça XV, ao público
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PMs usavam batalhão de Irajá como depósito de armas desviadas
Troca de mensagens entre sargentos da corporação revela o modus operandi da quadrilha
Enterro de guarda municipal atropelada é marcado por revolta: 'Não pode ficar impune'
Agente foi atingida enquanto saía do trabalho. Familiares pedem por justiça
Rio terá quarta-feira de calor extremo antes de virada no tempo e chegada de chuva
Previsão do tempo, de acordo com o Alerta Rio, aponta máxima de 37°C
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