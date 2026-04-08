Materiais foram apreendidos por agentes da Decon - Reprodução

Materiais foram apreendidos por agentes da DeconReprodução

Publicado 08/04/2026 09:45

Rio - Um médico e uma farmacêutica foram presos em flagrante, nesta terça-feira (7), em uma operação para verificar irregularidades dentro de uma clínica especializada em reprodução assistida, em São Conrado, na Zona Sul.

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A ação foi realizada por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), com apoio de fiscais da Vigilância Sanitária. Na clínica, localizada na Estrada do Joá, as equipes encontraram ampolas de Tirzepatida, das marcas Tirzec e TG, - substância usada em canetas emagrecedoras -, e seringas.

Durante as buscas, também foram encontrados hormônios de procedência desconhecida, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e medicamentos vencidos.

A suspeita é de que os produtos são distribuídos a partir da cidade de São Paulo. Diante das irregularidades, os policiais prenderam um médico, que é o dono da clínica, e uma farmacêutica, a responsável técnica do local. Eles foram autuados pelo crime contra a ordem tributária e a relação de consumo.

A investigação continuará para identificar o fornecedor das substâncias proibidas através de depoimentos de médicos e funcionários do estabelecimento.



Casal preso

Segundo a Decon, Tanan Antony Sant Anna Machado e Laryssa de Souza Gonçalves ainda teriam tentado se desfazer de um dos frascos jogando no telhado da própria casa. Os agentes obrigaram Tanan a pegar o produto com a ajuda de um rodo.

O que diz a clínica alvo

"A Clínica Origen atua há quase 30 anos no mercado de medicina reprodutiva com total lisura e comprometimento, seguindo os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança em seus processos, além de cumprir todas as exigências de órgãos reguladores.



Nesta terça-feira (07), durante vistoria, foram identificadas 12 canetas emagrecedoras de uso pessoal de funcionários, que não fazem parte dos tratamentos realizados pela clínica. A administração reforça ainda que colabora integralmente com as investigações, com total interesse de que os fatos sejam esclarecidos."