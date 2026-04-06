Casal chegou sorrindo na Cidade da Polícia; presa debochou e perguntou se ’estava bonita’ - Reprodução / TV Globo

Casal chegou sorrindo na Cidade da Polícia; presa debochou e perguntou se ’estava bonita’Reprodução / TV Globo

Publicado 06/04/2026 07:50

Rio – Tanan Antony Sant Anna Machado e Laryssa de Souza Gonçalves foram presos em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (6), pela venda ilegal de medicamentos emagrecedores, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. Os itens, conforme a corporação, não possuem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ao 'Bom Dia, Rio', da TV Globo, o casal, que chegou sorrindo na Cidade da Polícia, negou qualquer envolvimento criminoso. Com deboche, a presa chegou a perguntar se "estava bonita" diante das câmeras.

Nas redes sociais, a dupla, que já vinha sendo investigada, publicava fotos vendendo roupas e perfumes importados. Em seu perfil, Laryssa divulga três empreendimentos, um deles sendo de revenda de luxo. Os produtos, segundo a polícia, seriam falsificados.

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Segundo a Decon, eles ainda teriam tentado se desfazer de um dos frascos jogando no telhado da própria casa, onde foram presos. Os agentes, então, obrigaram Tanan a pegar o produto com a ajuda de um rodo.

Ao DIA, o delegado Wellington Vieira, responsável pelo caso, esclareceu as acusações pelas quais o casal vai responder: "São crimes contra a saúde pública, as relações de consumo e de falsificação de itens esportivos".

De acordo com o delegado, quem compra também está cometendo um delito: "É crime de receptação, com pena de 4 anos. Então a pessoa não pode dizer que não sabia, porque para comprar caneta emagrecedora tem que ir numa farmácia, mas ela vai numa rede clandestina, então é um receptador", afirmou.

"O próximo passo é dar sequência nas investigações. O material que foi apreendido vai indicar a existência de outros integrantes desse esquema, então vamos atrás dos fornecedores, o que é importante também", concluiu.

A prisão, realizada por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), faz parte da Operação “Mounjaro Delivery”, que mira a venda clandestina de canetas que estimulam a perda de peso e de produtos terapêuticos.



Os policiais também cumprem quatro mandados de busca no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.