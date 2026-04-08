Operação teve foco em venda de celulares roubados na Zona Oeste - Divulgação / PCERJ

Operação teve foco em venda de celulares roubados na Zona OesteDivulgação / PCERJ

Publicado 08/04/2026 10:24

Rio – Uma operação da Polícia Civil, realizada nesta quarta-feira (8), mira uma quadrilha que vendia celulares roubados e furtados na Zona Oeste. A ação, conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), cumpre 15 mandados de busca e apreensão contra os investigados, que também utilizavam notas fiscais falsas para dar aparência de legalidade às vendas.

De acordo com as investigações, o grupo mantinha uma loja física na Taquara, em Jacarepaguá, além de anunciar os aparelhos nas redes sociais com preços abaixo do mercado. Os produtos, no entanto, tinham origem ilícita, incluindo itens roubados, furtados ou provenientes de descaminho.

Para tentar burlar a fiscalização, os criminosos usavam empresas de fachada e emitiam notas fiscais em nome de firmas inexistentes ou registradas em outros municípios, como Itaboraí e Duque de Caxias. Os pagamentos eram direcionados a contas de terceiros, o que dificultava o rastreamento do dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, o esquema prejudicava diretamente os consumidores, que, ao tentar acionar garantias ou seguros, descobriam que os documentos eram inválidos. Além disso, a prática alimenta o mercado ilegal e incentiva crimes como roubos e furtos de celulares.

A ação faz parte da Operação Rastreio, que desde o início da operação, em maio do ano passado, mais de 13,3 mil celulares foram recuperados, sendo cerca de 6 mil devolvidos aos proprietários. No mesmo período, mais de 880 pessoas foram presas.

