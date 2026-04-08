Operação teve foco em venda de celulares roubados na Zona OesteDivulgação / PCERJ
Operação mira quadrilha que vendia celulares roubados na Zona Oeste
Grupo usava notas fiscais falsas; ação da DRCPIM cumpre 15 mandados de busca e apreensão
Homem é preso por estuprar adolescente em banheiro de bar, em Botafogo
Vítima teve o celular tomado e foi trancada no local após uso de força física. Ela negou investidas e pediu para parar, mas não foi ouvida pelo agressor
Vídeo: homens são presos por soltar rojão dentro de ônibus do BRT
Com a força do impacto, alguns vidros do veículo foram quebrados. Caso aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste
Julgamento do STF sobre mandato-tampão do Governo do Rio tem placar parcial de 1 a 1
Ministro Cristiano Zanin vota para eleição direta, enquanto Luiz Fux defende a indireta. Sessão será retomada nesta quinta (9)
Vídeo: acidente entre ônibus e táxi deixa um ferido no Maracanã
Colisão ocorreu na Rua Professor Eurico Rabelo na altura da Avenida Professor Manoel de Abreu
Acusados pela morte do contraventor Fernando Iggnácio vão a júri popular nesta quinta
Assassinato aconteceu em novembro de 2020, no estacionamento de um heliporto, no Recreio dos Bandeirantes
Velódromo do Parque Olímpico já sofreu três incêndios e alagamento desde 2017
Estrutura foi novamente atingida por fogo nesta quarta-feira (8), após histórico de danos causados por balões e vendaval
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