André Marinho é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio pelo Novo - Reprodução/Instagram

André Marinho é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio pelo NovoReprodução/Instagram

Publicado 08/04/2026 11:08

Rio – O comunicador André Marinho se filiou ao Partido Novo e anunciou sua pré-candidatura ao Governo do Estado do Rio.

Reprodução / Instagram André Marinho é pré-candidato ao Governo do Rio pelo Novo

Com o slogan “Reset-Ruptura-Renovação” e fazendo referência ao filme “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro” (2010), Marinho publicou em suas redes sociais um vídeo em que se apresenta como opção ao “sistema que controla o Rio”, afirmando, ainda, que no estado “não há ruptura, há revezamento”.

No mesmo vídeo, Marinho cita problemas que assolam o Rio, com destaque para a falta de segurança.

“Entro nessa batalha como um cidadão fluminense indignado, pronto para dar voz a quem não aguenta mais ver o crime bater na sua porta, seja o armado ou o engravatado. Prometo incomodar muito todos os sanguessugas que aterrorizam o nosso Rio de Janeiro”, complementou.

Já em um outro vídeo publicado nas redes, o comunicador aparece ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República. Nas imagens, ambos comunicam apoio mútuo e falam em união e “olhar para frente”.

André Marinho tem passagens pelos programas “Pânico” e “Morning Show”, ambos na Jovem Pan, e é autor do livro "O Brasil (Não) É Uma Piada".