Mutirão promovido pela Defensoria Pública do Estado do Rio será realizado na Cidade de DeusDivulgação
A quadra fica na Rua Edgard Werneck, 1607, na Cidade de Deus.
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