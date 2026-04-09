Mutirão promovido pela Defensoria Pública do Estado do Rio será realizado na Cidade de Deus - Divulgação

Mutirão promovido pela Defensoria Pública do Estado do Rio será realizado na Cidade de DeusDivulgação

Publicado 09/04/2026 11:10

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro realizará, neste sábado (11), na Cidade de Deus, Zona Sudoeste do Rio, um mutirão para exames de DNA gratuitos. O objetivo é reduzir a fila de reconhecimento de paternidade na região.

Promovido pelo Polo de Mediação e Ações Restaurativas da Defensoria, o evento vai ocorrer na quadra da escola de samba Mocidade Unida da Cidade de Deus.

A iniciativa, segundo os organizadores, também busca remover barreiras financeiras e burocráticas que, por muitas vezes, impedem que crianças e jovens tenham o registro de nascimento completo, além de servir como mediação de conflitos para que não se tornem longos processos judiciais.

“Muitas famílias aguardam por esse exame para dar continuidade a processos importantes. Cada pessoa que chega traz consigo uma história, expectativas e emoções. Nosso papel é acolher todas elas com respeito, sensibilidade e cuidado", destaca a defensora pública Larissa Davidovich, subcoordenadora do Polo de Mediação e Ações Restaurativas.

O mutirão "Raízes" atenderá moradores de Jacarepaguá e adjacências, por ordem de chegada, das 9h às 15h, com coleta de material.

Para participar, os interessados devem levar documentos originais: identidade e CPF para os adultos, e a certidão de nascimento para as crianças e adolescentes.



A quadra fica na Rua Edgard Werneck, 1607, na Cidade de Deus.