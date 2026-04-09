Colisão envolvendo BRT e moto deixa dois feridos em Vaz Lobo - Reprodução

Colisão envolvendo BRT e moto deixa dois feridos em Vaz LoboReprodução

Publicado 09/04/2026 10:21 | Atualizado 09/04/2026 12:56

Rio – Um articulado do BRT, linha 46 (Alvorada), e uma motocicleta colidiram por volta das 8h30 desta quinta-feira (9), na Avenida Ministro Edgard Romero, altura do número 841, em Vaz Lobo, na Zona Norte. O acidente deixou dois feridos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes acionadas levaram as vítimas, uma mulher e um homem, com ferimentos moderados e leves, respectivamente, ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A identidade deles ainda não foi revelada, assim como as circunstâncias da colisão. A Polícia Civil investiga o acidente.



Em nota, a MOBI-Rio informou que uma motocicleta realizou uma conversão proibida e colidiu com um ônibus articulado da linha 46, na manhã desta quinta-feira (9), na estação Vaz Lobo, no sentido Alvorada. Ainda segundo a empresa, os ocupantes da moto receberam os primeiros atendimentos no local.