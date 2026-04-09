Rio – Um articulado do BRT, linha 46 (Alvorada), e uma motocicleta colidiram por volta das 8h30 desta quinta-feira (9), na Avenida Ministro Edgard Romero, altura do número 841, em Vaz Lobo, na Zona Norte. O acidente deixou dois feridos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes acionadas levaram as vítimas, uma mulher e um homem, com ferimentos moderados e leves, respectivamente, ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A identidade deles ainda não foi revelada, assim como as circunstâncias da colisão. A Polícia Civil investiga o acidente.
Em nota, a MOBI-Rio informou que uma motocicleta realizou uma conversão proibida e colidiu com um ônibus articulado da linha 46, na manhã desta quinta-feira (9), na estação Vaz Lobo, no sentido Alvorada. Ainda segundo a empresa, os ocupantes da moto receberam os primeiros atendimentos no local.
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