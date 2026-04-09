Juntas de dilatação do trecho da Linha Vermelha onde motociclista morreu terão reforma - Érica Martin / Agência O Dia

Juntas de dilatação do trecho da Linha Vermelha onde motociclista morreu terão reformaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 09/04/2026 12:54

Rio – A Prefeitura do Rio afirmou, nesta quinta-feira (9), que as juntas de dilatação do trecho da Linha Vermelha onde morreu o motociclista Luís Caetano Braz Filho, de 35 anos, serão reformadas nos próximos dias. A borracha elastomérica, necessária para o ajuste, já foi encomendada e está sendo fabricada, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. O local segue isolado.

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Luís foi arremessado de uma altura de mais 15 metros na última quinta-feira (2), em São Cristóvão, Zona Norte, após a roda dianteira da sua moto ficar presa na fenda das juntas. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu.



O caso gerou indignação e revolta dos familiares nas redes sociais. O irmão de Luís chegou a publicar um vídeo, no local do acidente, pedindo orações e que "ninguém mais seja uma vítima". Uma manifestação de motoboys ocupou a Linha Vermelha, na saída da Ilha do Fundão, nesta quarta-feira (8). Eles pediram justiça e denunciaram a negligência nas vias públicas.

Luís Caetano foi sepultado no último sábado (4), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

