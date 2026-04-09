Juntas de dilatação do trecho da Linha Vermelha onde motociclista morreu terão reformaÉrica Martin / Agência O Dia
Prefeitura promete iniciar, nos próximos dias, obra em trecho da Linha Vermelha onde motociclista morreu
Luís Caetano Braz Filho, de 35 anos, foi arremessado após roda dianteira da sua moto ficar presa em fenda
X do Nuno
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