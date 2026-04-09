Material apreendido pelos agentes na operação desta quinta-feira (9) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Material apreendido pelos agentes na operação desta quinta-feira (9)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/04/2026 07:42

Rio - A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira (9), uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade da Quitanda, no Complexo da Pedreira, Zona Norte. A região é dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Dois criminosos foram preso em flagrante, e um fuzil, diversos celulares, drogas e dois veículos, apreendidos.

De acordo com a delegada Iasminy Vergetti, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), um dos presos atuava em diversos crimes: "Ele era alvo dessa operação e foi encontrado com munições. Participava ativamente não só do tráfico local daquela área, mas também na disputa territorial, fazendo a proteção da área e também articulando os roubos de cargas que vêm acontecendo com grande frequência no Complexo da Pedreira".

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Segundo a corporação, a ação teve como objetivo apreender armas, drogas, aparelhos telefônicos e outros elementos de prova, a fim aprofundar as investigações e responsabilizar criminalmente os envolvidos.

A Quitanda integra um cinturão estratégico de comunidades que compõem o Complexo da Pedreira, área historicamente marcada por disputas territoriais entre facções criminosas, devido à sua posição geográfica privilegiada. A localização é utilizada para o controle de rotas do tráfico de drogas e, especialmente, para a prática de roubos de cargas, o que potencializa os níveis de violência e torna a região alvo constante de ações de grupos rivais.

A delegada ainda destacou que a área é visada pelo Comando Vermelho, facção rival do TCP. "Os mandados foram cumpridos para diminuir essa expansão territorial que temos visto nessa guerra de facções, principalmente na área da Quitanda, que é dominada pelo TCP, mas tem sofrido tentativas do CV, de dominar aquele território".

Iasminy afirmou que a ação ainda não acabou:" A Polícia Civil vai continuar com essa operação cada vez mais firme para que possamos conter essa expansão territorial que vem acontecendo no estado."

As diligências permitiram identificar indivíduos diretamente vinculados ao TCP, que atuam em funções como liderança, gerência, segurança armada e distribuição de drogas. As equipes também investigam a prática de controle territorial armado e extorsões contra moradores e comerciantes locais.



A operação contou com o apoio de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).