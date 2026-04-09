Ataque ao agente ocorreu na Rua Carmela Dutra - Reprodução / Google Maps

Ataque ao agente ocorreu na Rua Carmela DutraReprodução / Google Maps

Publicado 09/04/2026 09:22

Rio – Um assaltante morreu após tentar roubar um policial civil na Rua Carmela Dutra, na Tijuca, Zona Norte, no fim da tarde desta quarta-feira (8). O agente, que estava fora de serviço, estava dentro de um carro quando foi abordado por Wendell Ribeiro da Silva, e reagiu.



De acordo com a corporação, Wendell usava um simulacro de fuzil no ataque. Após o crime, a cena foi isolada, e a arma, apreendida pelos militares do 6º BPM (Tijuca).



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O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).