Foram apreendidas duas motocicletas e dois motoresDivulgação/ PCRJ

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A Polícia Civil estourou, nesta segunda-feira (13), um desmanche clandestino de motocicletas na comunidade da Quitanda, em Costa Barros, na Zona Norte.
Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-CAP) apreenderam duas motocicletas e dois motores. A operação teve o apoio ainda do 41º BPM (Irajá).

Os policiais localizaram o imóvel que funcionava como base para o desmonte de veículos roubados. No local, também havia diversas peças automotivas com sinais de adulteração e indícios de origem criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, o espaço era usado para desmontar, esconder e comercializar peças de motos roubadas ou furtadas. Ainda segundo a corporação, esse tipo de atividade alimenta outras práticas criminosas.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema.