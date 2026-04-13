Foram apreendidas duas motocicletas e dois motoresDivulgação/ PCRJ
Os policiais localizaram o imóvel que funcionava como base para o desmonte de veículos roubados. No local, também havia diversas peças automotivas com sinais de adulteração e indícios de origem criminosa.
De acordo com a Polícia Civil, o espaço era usado para desmontar, esconder e comercializar peças de motos roubadas ou furtadas. Ainda segundo a corporação, esse tipo de atividade alimenta outras práticas criminosas.
As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema.
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