Foram apreendidas duas motocicletas e dois motores - Divulgação/ PCRJ

Foram apreendidas duas motocicletas e dois motoresDivulgação/ PCRJ

Publicado 13/04/2026 16:53

A Polícia Civil estourou, nesta segunda-feira (13), um desmanche clandestino de motocicletas na comunidade da Quitanda, em Costa Barros, na Zona Norte.



Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-CAP) apreenderam duas motocicletas e dois motores. A operação teve o apoio ainda do 41º BPM (Irajá).



Os policiais localizaram o imóvel que funcionava como base para o desmonte de veículos roubados. No local, também havia diversas peças automotivas com sinais de adulteração e indícios de origem criminosa.



De acordo com a Polícia Civil, o espaço era usado para desmontar, esconder e comercializar peças de motos roubadas ou furtadas. Ainda segundo a corporação, esse tipo de atividade alimenta outras práticas criminosas.



As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema.

