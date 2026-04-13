Agente puxa o cabelo de ambulante na praia de Ipanema - Reprodução

Agente puxa o cabelo de ambulante na praia de Ipanema Reprodução

Publicado 13/04/2026 16:30 | Atualizado 14/04/2026 10:03

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), abriu um processo administrativo para investigar a conduta de agentes do programa Rio+Seguro em uma abordagem violenta em Ipanema, na Zona Sul. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma guarda municipal puxando o cabelo de uma vendedora ambulante em uma abordagem para a apreensão de mercadorias na altura do Posto 9.

Veja o vídeo:

Agente da Guarda Municipal agride uma artesã ambulante em Copacabana



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/jHpSXYHqAe — Jornal O Dia (@jornalodia) April 13, 2026

No vídeo é possível ver a vendedora gritando para as pessoas ao redor: "Filma isso aí, filma!", enquanto tenta se desvencilhar da agente. Em outro trecho, um guarda municipal, homem, tenta intervir na abordagem com força física, mas é imediatamente repreendido por testemunhas: "Deixa a mulher pegar ela! Tem duas mulheres aí!". Pessoas que presenciaram a cena confrontaram os agentes sobre o uso da força: "Você puxou o cabelo dela sim, está errado isso". O caso aconteceu no sábado (11).



Por meio de nota, a Seop informou que a fiscalização tinha como objetivo coibir o comércio sem autorização e que a ambulante teria reagido de forma violenta. Segundo o órgão, a mulher agrediu uma das agentes com empurrões e tapas, além de ter desacatado a equipe e resistido à ordem de prisão.

A artesã foi conduzida à 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado.