Cleilson Vieira Nascimento e Victor Daniel da Conceição Quadra foram presos - Reprodução

Cleilson Vieira Nascimento e Victor Daniel da Conceição Quadra foram presosReprodução

Publicado 14/04/2026 08:46

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (13), Cleilson Vieira Nascimento e Victor Daniel da Conceição Quadra por integrarem uma quadrilha especializada em roubos de joias em diversos bairros na Zona Sul do Rio. De acordo com a corporação, um dos casos, que repercutiu nas redes sociais, mostra assaltantes arrancando um cordão de ouro, aliança e mochila de uma vítima na Gávea.

As câmeras da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), da Prefeitura do Rio, identificaram o veículo utilizado pela quadrilha. Com isso, constataram que o automóvel usava uma placa clonada e mapearam recorrentes deslocamentos entre o Rio Comprido e a Zona Sul, definindo um padrão da organização criminosa.

Na tarde desta segunda-feira, a central informou à 15ª DP (Gávea) que os suspeitos haviam saído do Rio Comprido, passado pela Lagoa e estavam a caminho de Ipanema. Dessa forma, os policiais civis interceptaram o grupo e realizaram a abordagem.

Dentro do carro, os agentes encontraram um revólver compatível com o utilizado no roubo na Gávea, além de munições e três celulares sem procedência conhecida. Cleilson e Victor devem responder por porte de arma, associação criminosa, receptação e adulteração de placa.

Em depoimento, um dos envolvidos confirmou a intenção de praticar novos roubos antes de ter sido abordado. Além disso, contou que os alvos de preferência são cordões de ouro, anéis, alianças, relógios de luxo e celulares. Um terceiro suspeito segue sendo procurado pelos policiais.