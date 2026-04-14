Exposição inspirada no livro ’Nigrum Corpus’ busca combater a discriminação na medicina - Jhon Figueiredo / Instituto YDUQS

Exposição inspirada no livro ’Nigrum Corpus’ busca combater a discriminação na medicinaJhon Figueiredo / Instituto YDUQS

Publicado 14/04/2026 09:53

Rio – O Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, vai receber até a próxima terça-feira (21) a exposição gratuita “Nigrum Corpus”, que busca evidenciar e combater o racismo dentro do campo da medicina. A entrada é franca e aberta para todos os públicos.

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Inspirada no livro de mesmo nome, que recebeu diversos prêmios como o Cannes Lions e o Grand Prix, a mostra se divide em cartazes que defendem a diversidade e a remodelação do ensino da medicina, buscando combater vieses raciais no atendimento, no diagnóstico e no processo do tratamento.



O Hospital Samaritano fica na Avenida Jorge Curi, 550, Barra. A iniciativa é promovida pelo instituto YDUQS e Idomed.