Além do dinheiro em espécie, policiais também apreenderam celulares e cartões de crédito - Divulgação / PMERJ

Além do dinheiro em espécie, policiais também apreenderam celulares e cartões de créditoDivulgação / PMERJ

Publicado 14/04/2026 08:47

Rio – Dois homens, suspeitos de assaltar pessoas após elas sacarem dinheiro em caixas eletrônicos, foram presos próximo à Praça de Heliópolis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (13). O crime é conhecido popularmente como “saidinha de banco”.



De acordo com a PM, a dupla foi detida após um levantamento do serviço de inteligência do 39º BPM (Belford Roxo). Ao receberem as informações, eles se dirigiram ao local e encontraram com eles R$ 22 mil em espécie, dois celulares, e cinco cartões de crédito.



Os presos, que não tiveram os nomes divulgados, e os itens apreendidos estão na 54ª DP (Belford Roxo).