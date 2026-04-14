Ryan Victor foi baleado após uma discussão em um bar na Barra da TijucaReprodução

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Rio - O empresário Ryan Victor Araújo dos Santos, de 28 anos, que morreu baleado no "Mia Lounge", na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, era natural de Ribeirão Preto, em São Paulo. Segundo testemunhas, a vítima se envolveu em uma discussão no local. O autor do disparo fugiu.
Nas redes sociais, amigos lamentaram o caso e demonstraram revolta com a violência. "Semana passada estava com a gente na barbearia. Gente boa demais, trabalhador, sossegado. Morrer assim é triste!", disse um colega.
"O cara sai da cidade dele, vem para o Rio para se divertir e acaba perdendo a vida, provavelmente por um motivo banal. Hoje em dia, qualquer coisa vira razão para matar, para interromper a vida de alguém que muitas vezes nem se conhece. Era um jovem, com toda uma vida pela frente. Infelizmente, a vida já não está valendo mais nada", comentou outra.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) socorreram a vítima e a encaminharam para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas ela não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o enterro.
Em nota, o advogado Gabriel Habib, que representa o restaurante, informou que autor dos disparos se encontrava do lado de fora do bar e que a vítima estava sendo retirada do local por seguranças no momento em que acabou atingida. O estabelecimento busca ainda imagens de câmeras par fornecer à polícia.
Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Testemunhas são ouvidas, e agentes analisam imagens de câmeras de segurança. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.