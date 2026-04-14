Ryan Victor foi baleado após uma discussão em um bar na Barra da Tijuca - Reprodução

Ryan Victor foi baleado após uma discussão em um bar na Barra da TijucaReprodução

Publicado 14/04/2026 09:06 | Atualizado 14/04/2026 09:09

Rio - O empresário Ryan Victor Araújo dos Santos, de 28 anos, qu e morreu baleado no "Mia Lounge", na Avenida Olegário Maciel , na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, era natural de Ribeirão Preto, em São Paulo. Segundo testemunhas, a vítima se envolveu em uma discussão no local. O autor do disparo fugiu.

Nas redes sociais, amigos lamentaram o caso e demonstraram revolta com a violência. "Semana passada estava com a gente na barbearia. Gente boa demais, trabalhador, sossegado. Morrer assim é triste!", disse um colega.

"O cara sai da cidade dele, vem para o Rio para se divertir e acaba perdendo a vida, provavelmente por um motivo banal. Hoje em dia, qualquer coisa vira razão para matar, para interromper a vida de alguém que muitas vezes nem se conhece. Era um jovem, com toda uma vida pela frente. Infelizmente, a vida já não está valendo mais nada", comentou outra.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) socorreram a vítima e a encaminharam para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas ela não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o enterro.

Em nota, o advogado Gabriel Habib, que representa o restaurante, informou que autor dos disparos se encontrava do lado de fora do bar e que a vítima estava sendo retirada do local por seguranças no momento em que acabou atingida. O estabelecimento busca ainda imagens de câmeras par fornecer à polícia.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Testemunhas são ouvidas, e agentes analisam imagens de câmeras de segurança. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.