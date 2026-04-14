Agentes do Bope atuam no Morro do Urubu, em Pilares - Reprodução / Redes Sociais

Agentes do Bope atuam no Morro do Urubu, em PilaresReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/04/2026 08:13

Rio - A Polícia Militar realizou operações em três comunidades da Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (14), com objetivo de combater o tráfico de drogas, reprimir roubos de cargas e de veículos e retirar barricadas. Dois homens foram detidos e um adolescente apreendido.

No Morro do Dezoito, houve registro de tiros às 6h de acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT). Na localidade, policiais recuperaram uma carga de óleo, avaliada em R$117 mil, que havia sido roubada nesta segunda.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também fizeram buscas no Morro do Urubu, em Pilares.

Todas as regiões são dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Além disso, os agentes ainda apreenderam uma máquina de cartão e celulares.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que seis unidades de Atenção Primária que atendem as regiões suspenderam as atividades externas realizadas nos territórios, como as visitas domiciliares. Elas mantêm o atendimento presencial.

Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a operação no Morro do Urubu impactou o funcionamento de quatro escolas. No Morro do Dezoito e no Morar Carioca, as unidades atendem presencialmente.