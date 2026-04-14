Agentes do Bope atuam no Morro do Urubu, em PilaresReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - A Polícia Militar realizou operações em três comunidades da Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (14), com objetivo de combater o tráfico de drogas, reprimir roubos de cargas e de veículos e retirar barricadas. Dois homens foram detidos e um adolescente apreendido.
Agentes do 3º BPM (Méier), com apoio do 1º Comando de Policiamento de Área, atuaram no Morro do Dezoito, entre Quintino e Piedade, e no Morar Carioca, em Triagem. As ações nessas regiões fazem parte da Operação Impacto, iniciada na segunda-feira (13) no Grande Méier.
No Morro do Dezoito, houve registro de tiros às 6h de acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT). Na localidade, policiais recuperaram uma carga de óleo, avaliada em R$117 mil, que havia sido roubada nesta segunda.
Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também fizeram buscas no Morro do Urubu, em Pilares.
Todas as regiões são dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Além disso, os agentes ainda apreenderam uma máquina de cartão e celulares.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que seis unidades de Atenção Primária que atendem as regiões suspenderam as atividades externas realizadas nos territórios, como as visitas domiciliares. Elas mantêm o atendimento presencial.
Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a operação no Morro do Urubu impactou o funcionamento de quatro escolas. No Morro do Dezoito e no Morar Carioca, as unidades atendem presencialmente.
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Agentes do Bope atuam no Morro do Urubu, em Pilares
Agentes do Bope realizaram operação no Morro do Urubu, em Pilares