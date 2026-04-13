Bairro recebe ação após idoso ser baleado em um assalto na Rua Lopes da Cruz - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Bairro recebe ação após idoso ser baleado em um assalto na Rua Lopes da CruzReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/04/2026 09:52

Rio - A Polícia Militar retomou a Operação Impacto na região do Grande Méier, Zona Norte, nesta segunda-feira (13). A corporação mobilizou 246 agentes, com apoio de 91 viaturas e 24 motocicletas, para reforçar o patrulhamento e combater os grupos especializados em roubo de veículos.

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Um carro-comando foi instalado como base operacional nas proximidades do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro. O equipamento conta com telas de monitoramento que recebem, em tempo real, imagens de câmeras fixas da região, além de câmeras corporais dos policiais, dispositivos embarcados em viaturas e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM).

Um carro-comando foi instalado como base operacional nas proximidades do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro. O equipamento conta com telas de monitoramento que recebem, em tempo real, imagens de câmeras fixas da região, além de câmeras corporais dos policiais, dispositivos embarcados em viaturas e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM).

O bairro recebe a ação após um idoso ser baleado durante um assalto na Rua Lopes da Cruz neste domingo (12). Segundo a PM, ele teve o seu cordão roubado e acabou reagindo. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde se recupera.





Ainda de acordo com a corporação, uma "Uma ação covarde desses marginais. A Polícia Militar já conseguiu, através do Serviço de Inteligência, identificar a origem deles. Então a gente está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para prendê-los", comentou Vagner Ferreira, Comandante do 3° BPM (Méier).Ainda de acordo com a corporação, uma edição anterior da Operação Impacto, realizada no Méier em fevereiro de 2025, resultou em uma redução superior a 80% nos casos de roubo de veículos na região. A ação contou com o uso de aeronaves, blindados, motocicletas, drones e um Centro de Comando e Controle Móvel.

Em 2026, a PM também realizou a operação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e na Tijuca, Zona Norte da capital.

"A gente espera conseguir reduzir na mesma proporção nessa oportunidade que a gente coloca esse aporte de policiais militares agindo preventivamente no Grande Méier", disse o Major Maicon, porta-voz da PM.



O 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) coordena a operação, com apoio do Batalhão Tático de Motociclistas, Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão.

Ponto de venda de celulares roubados



Agentes do 3º BPM (Méier), que atuam na Operação Impacto, localizaram o principal ponto de receptação de celulares roubados, que funcionava no interior da comunidade da Camarista Méier, Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (13).



Na ação os militares conseguiram recuperar 46 aparelhos de telefone celular e uma máquina de cartão de crédito. Um homem apontado como um dos receptadores foi preso pelos policiais.