Bairro recebe ação após idoso ser baleado em um assalto na Rua Lopes da CruzReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Um carro-comando foi instalado como base operacional nas proximidades do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro. O equipamento conta com telas de monitoramento que recebem, em tempo real, imagens de câmeras fixas da região, além de câmeras corporais dos policiais, dispositivos embarcados em viaturas e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM).
Ainda de acordo com a corporação, uma edição anterior da Operação Impacto, realizada no Méier em fevereiro de 2025, resultou em uma redução superior a 80% nos casos de roubo de veículos na região. A ação contou com o uso de aeronaves, blindados, motocicletas, drones e um Centro de Comando e Controle Móvel.
O 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) coordena a operação, com apoio do Batalhão Tático de Motociclistas, Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão.
Agentes do 3º BPM (Méier), que atuam na Operação Impacto, localizaram o principal ponto de receptação de celulares roubados, que funcionava no interior da comunidade da Camarista Méier, Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (13).
Na ação os militares conseguiram recuperar 46 aparelhos de telefone celular e uma máquina de cartão de crédito. Um homem apontado como um dos receptadores foi preso pelos policiais.
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