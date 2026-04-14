Cachoeira sofreu um acidente de moto e buscou atendimento no hospital - Divulgação

Cachoeira sofreu um acidente de moto e buscou atendimento no hospitalDivulgação

Publicado 14/04/2026 07:22

Rio - Daniel Cascardo Alves, conhecido como Cachoeira, apontado como segurança de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, chefe do tráfico do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi preso ao dar entrada com nome falso no Pronto Socorro Central do município na noite desta segunda-feira (13).



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Segundo a Polícia Militar, ele sofreu um acidente de moto no interior da comunidade. O criminoso tem mais de 10 passagens por roubo e tráfico de drogas, além de ser um dos principais responsáveis por assaltos a carros e cargas da região.



Cachoeira se apresentou na unidade de saúde utilizando o nome do primo. No entanto, as tatuagens ajudaram a identificá-lo. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde permaneceu custodiado.

Considerado homem de confiança de Rabicó, ele acabou preso por associação criminosa durante uma operação conjunta envolvendo militares do serviço reservado da Polícia Militar e agentes da 74ªDP (Alcântara), 78ª DP (Fonseca), 79ª DP (Jurujuba) e da 4ª DPA

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).