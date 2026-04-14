Luciana Polati recebe convite de Marina Rocha, prefeita de Guapimirim, para ser presidente estadual do Agir Mulher - Divulgação

Luciana Polati recebe convite de Marina Rocha, prefeita de Guapimirim, para ser presidente estadual do Agir MulherDivulgação

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Publicado 14/04/2026 06:00

A visita da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, a Araruama marcou um movimento político de grande relevância para o cenário estadual. Durante agenda no município, a gestora formalizou o convite para que a empresária e liderança regional Luciana Polati assuma a presidência do Agir Mulher no Estado do Rio de Janeiro.

O gesto sinaliza não apenas reconhecimento, mas também a construção de uma nova frente de articulação feminina com alcance estadual. Luciana Polati, que já vem se destacando pela atuação próxima da população, diálogo constante e compromisso com pautas sociais e de desenvolvimento, passa a figurar como um nome estratégico dentro do fortalecimento da participação feminina na política fluminense.

O convite feito por Marina Rocha reforça a confiança em um perfil que une gestão, sensibilidade social e capacidade de mobilização. A expectativa é que, à frente do Agir Mulher no estado, Luciana amplie o diálogo com mulheres de diferentes realidades - empreendedoras, mães, lideranças comunitárias - fortalecendo uma rede de apoio, formação e protagonismo.

Nos bastidores políticos, a movimentação é vista como um passo importante na consolidação de novas lideranças com projeção além dos limites regionais. Em Araruama, a presença da prefeita e o convite público também evidenciam o alinhamento e a construção de pontes entre lideranças femininas que ganham espaço no cenário estadual.

Com uma trajetória pautada em trabalho, escuta ativa e compromisso com resultados, Luciana Polati agora entra em um novo momento, onde sua atuação pode ganhar ainda mais força, ampliando sua influência e contribuindo diretamente para o fortalecimento da participação feminina na política do Rio de Janeiro.

A posse da presidente estadual do Agir Mulher será realizada na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, durante ato político do partido no município de Araruama.