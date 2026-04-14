Luciana Polati recebe convite de Marina Rocha, prefeita de Guapimirim, para ser presidente estadual do Agir MulherDivulgação
Protagonismo feminino: Prefeita de Guapimirim, Marina Rocha convida Luciana Polati para ser presidente estadual do Agir Mulher
Gesto reforça a confiança em um perfil que une gestão, sensibilidade social e capacidade de mobilização
Protagonismo feminino: Prefeita de Guapimirim, Marina Rocha convida Luciana Polati para ser presidente estadual do Agir Mulher
Gesto reforça a confiança em um perfil que une gestão, sensibilidade social e capacidade de mobilização
Servidor de Queimados é afastado após atropelar e matar cãozinho com trator
Funcionário de 66 anos disse que não viu o animal no momento do acidente. A Polícia Civil investiga o caso
MPRJ recomenda suspensão de obras na Dutra por risco de alagamentos em Nova Iguaçu
Promotoria cobra novo estudo de drenagem e aponta falhas em intervenções da concessionária Eco Rio Minas em trechos da BR-116
Governo e Prefeitura do Rio decretam ponto facultativo e emendarão feriado de São Jorge
Medida, no entanto, não se aplica aos serviços considerados indispensáveis à população
Governador em exercício exonera presidente interino do Rioprevidência
Felipe Derbli de Carvalho Baptista foi nomeado como substituto do órgão responsável pelo fundo de pensão dos servidores e pensionistas do governo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.