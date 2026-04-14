Prefeito do Rio afastou agentes envolvidos na abordagemReprodução / Redes sociais
Agente da Guarda Municipal agride uma artesã ambulante em Copacabana— Jornal O Dia (@jornalodia) April 13, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/jHpSXYHqAe
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Agente da Guarda Municipal agride uma artesã ambulante em Copacabana— Jornal O Dia (@jornalodia) April 13, 2026
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