Prefeito do Rio afastou agentes envolvidos na abordagem - Reprodução / Redes sociais

Prefeito do Rio afastou agentes envolvidos na abordagemReprodução / Redes sociais

Publicado 14/04/2026 09:07 | Atualizado 14/04/2026 12:33

Rio - O prefeito Eduardo Cavaliere informou, na noite desta segunda-feira (13), em vídeo nas redes sociais, que afastou os agentes envolvidos na agressão a uma ambulante em Ipanema, na Zona Sul. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também abriu um processo administrativo para investigar a conduta das autoridades do programa Rio+Seguro.

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Cavaliere demostrou apoio à artesã, apesar de ela atuar de forma ilegal. "A ação não é apenas reprovável, isso não condiz com o que se espera de servidores que deveriam respeitar a população, respeitar os trabalhadores e os turistas. O espaço público deve ter regra e tem que ter fiscalização, mas isso não pode servir de justificativa para agressões desproporcionais, violência e cenas como essas, absolutamente injustificáveis."

"Peço desculpas a artesã, que ainda que trabalhando ilegalmente nessa área da cidade, sofreu a violência", completou o prefeito.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma guarda municipal puxando o cabelo de uma vendedora durante uma abordagem para apreensão de mercadorias, na altura do Posto 9. A artesã foi conduzida à 14ª DP (Leblon), que investiga o caso. O episódio aconteceu no último sábado (11).

Agente da Guarda Municipal agride uma artesã ambulante em Copacabana



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/jHpSXYHqAe — Jornal O Dia (@jornalodia) April 13, 2026

Por meio de nota, a Seop informou que a fiscalização tinha como objetivo coibir o comércio sem autorização e que a ambulante teria reagido de forma violenta. Segundo o órgão, a mulher agrediu uma das agentes com empurrões e tapas, além de ter desacatado a equipe e resistido à ordem de prisão.