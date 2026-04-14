Queda de poste interdita rua em Copacabana

Rio - Um poste caiu na Rua Constante Ramos, na altura da Rua Domingos Ferreira, em Copacabana, na Zona Sul, na manhã desta terça-feira (14). Por conta do incidente, a via precisou ser interditada por quase 30 minutos.
O trânsito ficou intenso na altura da Rua Leopoldo Miguez e Avenida Nossa Senhora de Copacabana. De acordo com o Centro de Operações, a via foi liberada por volta das 11h30. Agentes da Guarda Municipal atuam no local.
Segundo a Rioluz, responsável pelo poste, uma equipe também esteve na região e removeu qualquer possibilidade de risco. Além disso, uma vistoria está sendo realizada para apurar as causas.
