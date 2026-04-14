Rodrigo Abel coordenou a campanha de reeleição de Cláudio Castro - Divulgação

Rodrigo Abel coordenou a campanha de reeleição de Cláudio CastroDivulgação

Publicado 14/04/2026 11:21

Rio - O governador em exercício, Ricardo Couto, exonerou o secretário-chefe de Gabinete, Rodrigo Abel. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial, nesta segunda-feira (14). Até o momento, não foi anunciado quem ficará responsável pelo cargo.

Rodrigo era chefe de gabinete no Palácio Guanabara desde 2020, quando Cláudio Castro assumiu o Poder Executivo fluminense. Em setembro de 2021, o então governador criou a Secretaria Estadual de Gabinete e nomeou Abel para ficar responsável por essa pasta.

Mestre em Sociologia Política pelo Iuperj e formado em Administração Pública pela Unisul, Rodrigo Abel coordenou a campanha de reeleição de Castro, em 2022. Além disso, atuou como delegado brasileiro junto à Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005 e 2026.