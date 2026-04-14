Anúncio da expansão ocorreu durante reunião realizada na manhã desta terça-feira (14) - Marco Antonio Lima / Prefeitura do Rio

Anúncio da expansão ocorreu durante reunião realizada na manhã desta terça-feira (14)Marco Antonio Lima / Prefeitura do Rio

Publicado 14/04/2026 12:09

Rio - A Força Municipal anunciou, nesta terça-feira (14), que irá expandir sua área de atuação para a Tijuca, na Zona Norte. Agentes aumentarão o policiamento no perímetro entre a Praça Afonso Pena e a Rua São Francisco Xavier no dia 26 de abril.

A nova área seguirá o mesmo modelo operacional adotado nas demais regiões onde a corporação atua, com base na análise de dados e no posicionamento estratégico do efetivo, a partir de indicadores e de manchas criminais. A previsão é de que os outros 17 perímetros de atuação sejam incorporados progressivamente.



"A Tijuca é, sem dúvida, uma área que merece essa atenção. A gente tem a Base Operacional Norte. Então, a gente também inaugura a atuação nesse eixo territorial, nessa área que sofre com a mancha criminal de furtos e roubos, assim como em Campo Grande, Cinelândia e Central do Brasil, que são regiões em que a Força Municipal já atua desde o dia 15 de março", destacou o secretário especial de Segurança Pública, Brenno Carnevale.

Balanço

O secretário divulgou, nesta terça, o balanço do primeiro mês de policiamento preventivo e ostensivo da Força Municipal, com foco em roubos e furtos em locais e horários com grandes índices desses crimes. O anúncio foi realizado durante reunião do CompStat Rio - um modelo de gestão estratégica de segurança adotado pela Prefeitura do Rio, baseado no sistema de Nova York, nos Estados Unidos.

Os agentes começaram a atuar na cidade em 15 de março. Ao longo desse primeiro mês, as ações resultaram em 807 abordagens, 215 conduções à delegacias e 116 registros de ocorrência.





Os dados consolidados correspondem aos quatro perímetros incorporados até o momento ao planejamento: Rodoviária do Rio x Terminal Gentileza x Estação Leopoldina, no Santo Cristo, na Zona Portuária; Jardim de Alah, na Zona Sul; Avenida Presidente Vargas x Campo de Santana x Central do Brasil x Cinelândia, no Centro; além do Calçadão x Estação de trem de Campo Grande, "A Força Municipal completa um mês de atuação nas ruas da cidade com mais de 800 abordagens focadas em comportamentos suspeitos sempre relacionados à prevenção e coibição de furtos e roubos. Os agentes vão para as ruas com missões dirigidas, com câmeras corporais individualizadas com GPS, monitorados pela nossa equipe na Sala de Monitoramento Operacional, no Centro de Operações e Resiliência (COR). É muito importante destacar essa prevenção e atuação proativa, com agentes atentos ao que está acontecendo no terreno, garantindo mais segurança para a população", afirmou Carnevale.Os dados consolidados correspondem aos quatro perímetros incorporados até o momento ao planejamento: Rodoviária do Rio x Terminal Gentileza x Estação Leopoldina, no Santo Cristo, na Zona Portuária; Jardim de Alah, na Zona Sul; Avenida Presidente Vargas x Campo de Santana x Central do Brasil x Cinelândia, no Centro; além do Calçadão x Estação de trem de Campo Grande, iniciado no último domingo (12).