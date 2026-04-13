Força Municipal reforça policiamento no calçadão de Campo Grande nesta segunda-feira (13) - Érica Martin / Agência O Dia

Força Municipal reforça policiamento no calçadão de Campo Grande nesta segunda-feira (13)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/04/2026 09:28

Rio - A Força Municipal começou a atuar, neste domingo (12), com 20 agentes e um supervisor de campo, no Calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste. O perímetro ainda abrange a estação de trem do bairro.

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A expansão serve para aumentar o policiamento preventivo e ostensivo na cidade. A atuação das equipes é baseada na análise de manchas criminais, alocando o efetivo em locais e horários com alta incidência de roubos e furtos.

A ampliação marca mais uma fase da implementação da Força Municipal, adotando o mesmo modelo aplicado em outras áreas da cidade: policiamento a pé e por meio de viaturas e motocicletas, com agentes em duplas ou trios posicionados em pontos previamente mapeados.

As equipes usam armamento de uso individual obrigatório, como: pistolas Glock, câmeras corporais e dispositivo móvel de gestão e monitoramento operacional, além de instrumentos de menor potencial ofensivo, como espargidores de agentes químicos, tonfas e tasers.



"A expansão do policiamento segue um planejamento rigoroso, baseado em análises de dados e informações do setor de inteligência. Estamos levando um modelo de policiamento estratégico e eficiente para áreas com grande incidência de roubos e furtos, com atuação qualificada e orientada", disse o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.

Neste domingo (12), agentes apreenderam uma moto sem placa na região.

Comerciantes elogiam

Nesta segunda-feira (13), o DIA esteve na região e encontrou diversos agentes reforçando o policiamento no calçadão. A presença das equipes foi elogiada por comerciantes locais.

"É um clima de mais proteção com o policiamento ostensivo, que traz mais segurança e qualidade para o comércio local. O policiamento traz mais segurança para o ambiente, acaba coibindo e inibindo pequenos furtos", disse o vendedor Washington Ferreira, de 34 anos.

A autônoma Soraia Silvério, 32, afirmou que se sente mais protegida. "É interessante, a gente se sente mais seguro pelo movimento que há. Às vezes, tem assaltos. Nos sentimos mais protegidos assim. Eles chegaram para dar uma melhorada", destacou.

Morador do bairro, Rosivalter de Souza, 53, valorizou a chegada das equipes. "Moro aqui perto. É uma segurança boa. Tinha muita bagunça. Hoje, está tranquilo. Que melhore mais ainda com o decorrer do tempo com eles ficando. Estão atuando firme mesmo."

Locais de atuação



Desde o início das atividades, em 15 de março, as ações são realizadas de forma faseada. Na primeira etapa, os agentes passaram a atuar na região central do Rio, no perímetro da Rodoviária do Rio, o Terminal Gentileza e a Estação Leopoldina, além do entorno do Jardim de Alah, na Zona Sul.

Em seguida, o policiamento foi ampliado para o perímetro que compreende a Avenida Presidente Vargas, o Campo de Santana, a Central do Brasil e a Cinelândia, ainda no Centro.

Neste domingo (12), equipes conduziram, à 4ª DP (Presidente Vargas), dois homens por receptação e recuperaram celulares furtados em ações no Centro do Rio. As ocorrências ocorreram em abordagens distintas nas avenidas Presidente Vargas e Francisco Bicalho.



Além dos quatro perímetros citados, a expansão continuará de forma gradual, com mais 18 perímetros a serem incorporados em ordem a ser estabelecida com base na análise de dados.