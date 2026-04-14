Trânsito é intenso na região após incêndio no Túnel da CovancaReprodução/COR
Caminhão pega fogo e interdita Túnel da Covanca, na Linha Amarela
Os dois sentidos da via ficaram fechados por cerca de 30 minutos
X do Nuno
Resultado de negociação entre Brasil e Paraguai terá impacto direto no preço da eletricidade
Caso Moïse Kabagambe: terceiro réu vai a júri popular nesta quarta
Brendon Alexander Luz da Silva, conhecido como Tota, é o último a ser julgado pelo espancamento e pela morte do jovem congolês
Vídeo mostra momento que servidor atropela e mata cãozinho em Queimados
Servidor, de 66 anos, dirigia o veículo em baixa velocidade pela Rua Francisco Gabriel Neto
Justiça ouve jovem investigado por estupro coletivo e mantém internação provisória
Adolescente participou de audiência de instrução na Vara da Infância e Juventude nesta terça-feira (14)
Servidores da Uerj realizam ato-vigília no TJ em meio à greve
Primeira mobilização unificada reúne técnicos, docentes e estudantes nesta quarta (15), com reunião prevista com o governo em exercício
Nova lei autoriza interdição imediata de ferros-velhos com material ilegal no Rio
Medida ainda prevê punições mais rigorosas em casos de reincidência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.