Trânsito é intenso na região após incêndio no Túnel da Covanca - Reprodução/COR

Trânsito é intenso na região após incêndio no Túnel da CovancaReprodução/COR

Publicado 14/04/2026 10:07

Rio - Um caminhão pegou fogo, na manhã desta terça-feira (14), no Túnel da Covanca, no sentido Fundão, na Linha Amarela. Os dois sentidos da via chegaram a ficar interditados por cerca de 30 minutos, sendo totalmente liberado às 10h15.

De acordo com a Lamsa, concessionária responsável pela administração da pista, não houve vítimas. Como medida de segurança, a praça de pedágio no sentido Barra da Tijuca também precisou ser fechada.

Os jatos ventiladores foram acionados para dispersar a fumaça e manter a visibilidade dentro do túnel. Equipes da concessionária atuaram no combate às chamas, com apoio do Corpo de Bombeiros (CBMERJ).

O trânsito chegou a ficar intenso na região. Como rotas alternativas, motoristas optaram pela Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá ou Alto da Boa Vista.

Outro acidente

Em agosto de 2024, um caminhão de cerveja pegou fogo no interior do túnel e deixou mais de 100 pessoas feridas. Dias depois, a Lamsa realizou a manutenção do sistema de ventilação e exaustão mecânica de gases.

Na ocasião, os quartéis de Bombeiros de todo o Estado realizaram vistorias preventivas inopinadas em túneis e mergulhões.