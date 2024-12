Um registro mostrou o caminhão pegando fogo no Túnel da Covanca - Reprodução / X

Um registro mostrou o caminhão pegando fogo no Túnel da CovancaReprodução / X

Publicado 28/12/2024 15:26 | Atualizado 28/12/2024 17:26

Rio – Um caminhão pegou fogo dentro do Túnel da Covanca, na Linha Amarela, sentido Barra da Tijuca, Zona Oeste, na manhã deste sábado (28). O incêndio causou uma interdição na altura do pedágio que durou aproximadamente 15 minutos. O Quartel de Bombeiros do Méier foi acionado para conter as chamas por volta das 10h.

A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informou que a via ficou totalmente fechada entre as 10h17 e 10h34 e ressalta que não houve feridos.

Um vídeo mostra passageiros de um ônibus passando perto do caminhão em chamas. Segundo a Lamsa, os veículos que já estavam dentro do túnel no momento que o incêndio começou seguiram em frente e saíram do local, enquanto os que estavam fora foram travados na interdição do pedágio até o controle da situação.

Às 10h50, o tráfego foi normalizado, com trânsito no sentido Barra.