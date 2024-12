Aryana se pronunciou nas redes sociais após confusão na igreja - Reprodução/Instagram

Aryana se pronunciou nas redes sociais após confusão na igrejaReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2024 14:47

Rio - Uma mulher expôs a infidelidade do marido pastor durante um culto na igreja e publicou o registro do momento nas redes sociais, nesta sexta-feira (27). Aryana Medeiros, moradora de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, aproveitou uma reunião religiosa para expor o caso de traição.

"Agora a oportunidade é minha, gente. Hoje de manhã 'hackeei' o celular do meu marido e descobri que ele está ficando com a levita Laís", revela. "Levita" é termo dado aos ministros de louvor da Igreja Evangélica.







"Ela [amante] é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que ainda passou o Natal na minha casa", disse a mulher. O relato provocou confusão na igreja, com direito a agressões e gritaria entre os fiéis.

Após o episódio, Aryana postou o vídeo nas redes sociais, que já conta com mais de cinco milhões de visualizações, e ganhou mais de 300 mil seguidores em menos de 24 horas. A repercussão trouxe à tona opiniões diversas. Enquanto alguns internautas apoiaram a mulher, outros fizeram críticas, alegando que a situação foi exposta "em troca de likes".

"Tem gente falando que eu fiz isso por engajamento, maldade… Maldade foi o que fizeram comigo. Eu não fiz para prejudicar ninguém. Eu queria sim desmascarar ele e ela, mas as pessoas, até dentro do nosso ciclo, estão agindo como se eu fosse a errada da situação. ‘Você está agindo como se fizesse pra ficar famosa, por engajamento’, mas não foi isso não", disse em pronunciamento no Instagram.

Depois da situação, Aryana diz estar muito nervosa, com dificuldades para se alimentar e sem conseguir dormir. Além do discurso, a mulher também divulgou os prints de conversas do marido com a amante nos stories do Instagram.

Apesar das críticas, Aryana agradeceu o carinho dos internautas. "Muito obrigada a todos que estão me apoiando e todas as palavras de amor e carinho. Deus abençoe a todos vocês", comentou.