Marcos Paulo Oliveira Domiciano tem 28 anosDivulgação / PCRJ

Publicado 28/12/2024 20:54

Rio – Marcos Paulo Oliveira Domiciano, de 28 anos, foi preso em flagrante neste sábado (28) no bairro Travessão, em Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense. Ele é um dos líderes do tráfico de drogas na Praia do Morro, área nobre de Guarapari, litoral do Espírito Santo.

O homem, mais conhecido pelo apelido de 'Cassilha', é membro do PCV, um dos braços do Comando Vermelho (CV) no estado capixaba.

Ele é apontado como responsável por enviar entorpecentes e armas de Campos para o local e estava foragido há mais de seis anos. O traficante também é investigado por participações em confrontos contra facções rivais.

Na ação, agentes da 146ª DP (Guarus) e policiais militares apreenderam armas de fogo, munições e impressoras 3D utilizadas para fabricação de armamentos.

Contra Marcos, foram cumpridos mandados de prisão preventiva pelos crimes de comércio ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa.