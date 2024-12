A ação aconteceu na manhã deste sábado (28) - Divulgação

A ação aconteceu na manhã deste sábado (28)

Publicado 28/12/2024 16:32

Rio - Um homem em situação de rua tentou fugir de agressões se escondendo no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (28). A ação gerou grande tensão entre pacientes e testemunhas na região. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que ele está do lado de fora do edifício, subindo em uma estrutura da unidade de saúde.

Conforme populares, o homem estaria agressivo durante toda a ação. Enquanto tentava escapar, ele se posicionou nas janelas do hospital e tentou escalar por estruturas do prédio.

Segundo a direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer, o homem fugia de agressões de moradores e entrou na unidade pelo acesso do estacionamento. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o comando do 14° BPM (Bangu) foi acionado para a ação e que o policial militar de plantão no hospital foi chamado.

Após verificação da ficha criminal, o homem foi liberado pela polícia.