Publicado 28/12/2024 16:28

Um homem foi preso, na sexta-feira (27), sob a acusação de ter abusado sexualmente o próprio filho, de apenas 5 anos. A prisão foi efetuada por agentes da 110ª DP (Teresópolis), na Região Serrana.

De acordo com informações dos delegados Marcio Dubugras e Felipe Deliza, o crime aconteceu no bairro de Vargem Grande. Segundo a investigação, os abusos aconteciam desde abril de 2023 e desde então a criança foi violentada, pelo menos, cinco vezes.



De acordo com relatos do próprio menino, os abusos aconteciam quando ele ia passar os finais de semana na casa do pai, já que o casal estava separado há dois anos.

Ao ser abordado pelos policiais, o acusado não ofereceu resistência e foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.