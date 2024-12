Caso é investigado pela 5ª DP (Mem de Sá) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 28/12/2024 19:28 | Atualizado 28/12/2024 20:24

Rio - Um artefato semelhante a bomba caseira foi encontrado nos trilhos dos Arcos da Lapa, na região central do Rio, nesta sexta-feira (27). A Polícia Civil investiga o caso.

O material estava dentro de uma garrafa plástica, junto com um temporizador, e amarrado entre os trilhos. Os objetos foram encontrados por funcionários do bondinho de Santa Teresa, que passa pelo local. Segundo informações preliminares, todo os artefatos estavam em uma caixa molhada e com os fios soltos.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e apreenderam os objetos. Uma análise inicial identificou que o objeto estava desativado e sem material explosivo. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e o material encaminhado à perícia.

Agentes da delegacia buscam possíveis testemunhas e câmeras de segurança para identificar os suspeitos de deixarem o artefato no local, além de esclarecer as motivações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes, por precaução e para garantir a segurança dos usuários, a circulação dos bondes foi suspensa temporariamente. A operação foi retomada, sem qualquer prejuízo, assim que as autoridades confirmaram a plena segurança da área.