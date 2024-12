O material foi apreendido durante ação na noite desta sexta-feira (27) - Divulgação

Publicado 28/12/2024 17:45

Rio - Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 29 kg de cocaína e R$ 2.250 em dinheiro na Rodovia Presidente Dutra. O caso aconteceu na sexta-feira (27), na altura do km 336, em Engenheiro Passos, em Resende. As drogas seriam levadas até a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio



Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GAT) abordou um carro durante uma blitz por volta das 23h. Na fiscalização, os policiais observaram pinos e algumas cápsulas transparentes no interior do veículo, utilizadas para a revenda de cocaína.



Os agentes encontraram um compartimento metálico instalado no porta-malas, 29 tabletes de cocaína, com peso total aproximado de 29 kg. Também foram localizados 5g de maconha, 20g de skunk, 190g de haxixe.

O condutor, de 37 anos, informou que levaria as drogas e que receberia R$ 2 mil pelo transporte.



A ocorrência foi apresentada na 89ª DP (Resende).