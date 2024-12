Morro dos Macacos, em Vila Isabel, convive com uma guerra entre facções pelo seu território - Reprodução / Redes Sociais

Morro dos Macacos, em Vila Isabel, convive com uma guerra entre facções pelo seu territórioReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/12/2024 21:54 | Atualizado 28/12/2024 22:13

Rio - O Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, voltou a ser palco de intensos tiroteios, na noite deste sábado (28), horas após uma operação da Polícia Militar. A região convive com uma disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). Mais cedo, seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido na comunidade.

Veja os vídeos:

Guerra intensa na noite deste sábado (28) no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Comunidade é palco recentemente de uma guerra entre facções. De manhã, uma ação do Bope prendeu seis pessoas e apreendeu um adolescente. pic.twitter.com/VDjNsDh6nC — Canal Flávio Almeida (@canalfalmeida) December 29, 2024 Segundo relatos nas redes sociais, traficantes do TCP estariam tentando retomar o controle da região, que teria sido perdido para o CV recentemente. "Hoje, o confronto no Morro dos Macacos tá 'babality', viu? Só armamento pesado, que isso", comentou uma internauta. "Que Deus proteja os moradores do Morro dos Macacos! É muita chuva de bala, coisa de louco!", escreveu outro. Segundo relatos nas redes sociais, traficantes do TCP estariam tentando retomar o controle da região, que teria sido perdido para o CV recentemente. "Hoje, o confronto no Morro dos Macacos tá 'babality', viu? Só armamento pesado, que isso", comentou uma internauta. "Que Deus proteja os moradores do Morro dos Macacos! É muita chuva de bala, coisa de louco!", escreveu outro.

As constantes trocas de tiros na comunidade acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo. Nesta sexta-feira (27), um dia depois do CV afirmar que conseguiu invadir toda a comunidade , um outro vídeo começou a circular nas redes sociais. A gravação mostra criminosos fortemente armados na varanda de uma casa.

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização criminosa para outras regiões, como vem acontecendo na Gardênia Azul.

A distância entre o Morro dos Macacos e o Morro do São João é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, foram 68 confrontos em 2024, até o dia 12 de dezembro, que deixaram 11 mortos e 9 feridos na comunidade. Já entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 o Instituto registrou 17 ocorrências de tiros no Morro dos Macacos, com o total de uma pessoa morta e nenhum ferido.

Operação

Neste sábado (28), policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 6º BPM (Tijuca) fizeram uma operação no Morro dos Macacos e prenderam seis pessoas, além de apreenderem um adolescente. Durante a incursão, mais confrontos foram registrados.

Moradores do Morro dos Macacos, na Vila Isabel, são acordados com intenso tiroteio na comunidade, neste sábado (28)



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/b6UuaO1OFO — Jornal O Dia (@jornalodia) December 28, 2024

Os presos foram identificados como: Tiago Rangel da Fonseca, Evandro Soares dos Santos do Nascimento, Renan Madeira Rodrigues, Hayllan Robert dos Santos Menezes, Gelson Barcelos Veloso e Fernanda Cristina Gomes. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Já o adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Ainda na ação, os policiais apreenderam dois fuzis, três pistolas, uma luneta de fuzil, sete carregadores de diversos calibres, três rádios transmissores, munições de diversos calibres e drogas.

Entre os detidos, há indivíduos com antecedentes criminais. De acordo com processos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Hayllan possui duas anotações por roubo majorado. Em uma delas, ele foi condenado a 13 anos de prisão por participar de um assalto a duas pessoas, na Tijuca, na Zona Norte, em 2018.

Já Fernanda foi condenada a sete anos de prisão por ter participado de um roubo no Anil, na Zona Oeste, em 2022. No ano seguinte, ela foi liberada para cumprir a pena em regime semiaberto. Gelson Veloso foi condenado a seis anos de prisão, em 2014, por roubar uma pessoa usando um cabo de um guarda-chuva danificado como se fosse uma arma branca. Já Renan Madeira possui uma condenação de 2007 por roubo qualificado com lesão corporal.